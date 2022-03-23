美擬立法令企業揭露碳排量

美國證管會（SEC）21日提出法規草案，要求美國上市公司須揭露直接與間接的溫室氣體排放量。（美聯社）

美國證管會（SEC）21日提出法規草案，要求美國上市公司須揭露直接與間接的溫室氣體排放量、及與氣候變遷相關風險，成為拜登 政府迄今影響最重大的環境行動之一。

SEC的法規草案要求，美國上市公司須揭露直接（Scope 1）與間接（Scope 2）的溫室氣體排放量，且若企業的供應商與經營夥伴排碳量龐大、或被納入企業自定的排放目標內，也須揭露供應商與經營夥伴（Scope 3）的溫室氣體排放量。SEC主席詹斯勒表示，SEC是應投資 人要求，提出這項草案。此案還須接受公眾意見，可能於今年稍晚定案。

這項草案也要求企業揭露氣候相關風險對營運、策略與展望，所造成的「實際或可能的重大衝擊」，包括具體風險，以及碳稅等可能新法規所帶來的風險。若企業已設定排放目標，或宣布其他減碳 計畫者，也須詳細說明預估要付諸執行的方式與時間。

SEC表示，Scope 3的範圍將依據企業規模設定剔除項目，所有排放量揭露將在2023~2026年間分階段完成。但SEC尚未決定「龐大」排放量的標準，因此還不清楚有多少企業須揭露Scope 3排放量。維權投資人一直敦促SEC要求企業揭露Scope 3排放量，但企業團體表示，目前還沒有公認方法來計算Scope 3排放量。