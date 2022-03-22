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沒有俄羅斯石油 世界會變怎樣？ 學者：衰退無可避免

編譯季晶晶／綜合外電
達拉斯聯準銀行經濟學家表示，俄羅斯能源今年不能恢復出口，全球經濟可能無法避免衰退。（歐新社）
達拉斯聯準銀行經濟學家表示，俄羅斯能源今年不能恢復出口，全球經濟可能無法避免衰退。（歐新社）

根據達拉斯聯邦準備銀行經濟學家的一份研究，如果俄羅斯能源今年不能恢復出口，全球經濟可能無法避免衰退。

經濟學家Lutz Kilian和Michael Plante在達拉斯聯準銀行周二發表的一篇文章裡寫道：「如果2022年剩餘時間，大部分的俄羅斯能源都不能出口，那麼全球經濟下滑似乎無法避免。這種經濟放緩可能比1991年時更為持久。」

兩人將此一狀況與1991年全球經濟衰退相提並論，那次是伊拉克於前一年入侵科威特後遭制裁，結果引發石油供應危機所導致。沙烏地阿拉伯當年承諾增產，減輕了部分影響，協助確保了研究人員指稱的、未達一年的「僅僅是短暫的美國經濟衰退」。

兩位經濟學家表示，金融機構拒絕支持俄羅斯能源出口，是讓出貨面臨風險的主因，「這個結果大致出乎意料之外，因為美國和歐盟的制裁原先故意排出俄羅斯的能源出口」。

他們說，由於沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國表示幫不上忙，填補供應會具有挑戰性，而美國頁岩油生產商「因供應鏈瓶頸、勞動力短缺，以及公共投資人堅持資本紀律，受到約束」。

根據Kilian和Plante，「跡象表明，部分石油進口國正在探究替代性的支付計畫，包括避免使用貿易信用、繞過現有的金融制裁，或改採替代貨幣」，可能有助於緩解融資困難造成的衝擊。

他們指出，如果不設法改善，俄羅斯出口下滑將造成通膨衝擊，從而壓縮支出：「除非俄羅斯石油供應短缺能得到控制，否則油價似有必要大幅上漲並長期維持高檔，以便消除對石油的過度需求。天然氣價格和其他大宗商品價格走高帶來的衰退效應，可能助長需求破壞，尤其是在歐洲。」

俄羅斯 石油 沙烏地阿拉伯

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