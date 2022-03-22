顯示卡報價雪崩 澳洲一天跌35%

顯示卡報價雪崩，高階「RTX 3080」系列產品價格在澳洲 市場一天內大跌35%，創史上最大跌幅，其他規格顯示卡價格近期平均跌幅也達一成，透露走了兩年多頭的顯示卡市場開始反轉向下。業界並傳出，板卡龍頭華碩領頭在中國砍價，微星、技嘉等同業陸續跟進，幾乎是「殺紅了眼」。

供應鏈 人士則透露，近期已經看到通路端顯示卡價格下降中，至於降價幅度各國不太一樣，要看個別狀況，外界預估，顯示卡平均價格應該已經下降一成。

不過，澳洲市場顯示卡報價已經開始大殺價。科技YouTube頻道「Hardware Unboxed」發現，在澳洲販售的華碩 「GeForce RTX 3080 TUF Gaming OC」價格一天內狂跌35%，原先報價為2,299澳幣（約新台幣4.84萬元），僅一個晚上就降至1499澳幣，史上第一次出現如此巨大的降幅，可能暗示價格開始崩跌。

德國 市場也出現顯示卡大降價狀況。長期追蹤頂規輝達「RTX 3090」 顯示卡的「3DCenter」網站發現，該產品現在價格僅1999歐元，雖然還是比官方價格貴一些，卻是2021年8月以來最低價。