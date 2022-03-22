ASML示警 晶片製造設備恐短缺

未來兩年關鍵晶片製造設備可能短缺，恐阻礙半導體業規模數十億美元的擴產計畫。（路透）

英國金融時報（FT）報導，半導體曝光機大廠荷商艾司摩爾（ASML）執行長韋尼克（Peter Wennink）表示，由於供應鏈 跟不上增產腳步，未來兩年關鍵晶片製造設備可能短缺，從而阻礙半導體業規模數十億美元的擴產計畫。業界人士認為，隨著業界取得機台擴產腳步蹣跚，晶圓代工產能供不應求態勢將會延續，短期內仍無解。

艾司摩爾是全球最大半導體曝光機供應商，其生產的極紫外光（EUV）機台，是台積電 、英特爾、三星發展先進製程必備的設備，同時也提供成熟製程所需的深紫外光（DUV）機台，供聯電、格芯、世界、中芯等業者使用。

韋尼克的一席話，不僅意味這些半導體巨頭在先進製程的激戰可能受影響，也意味整體半導體晶圓製造供過於求的態勢，也將因業者擴產不順而持續蔓延。

韋尼克警告：「明年和後年會出現（設備）短缺。我們今年的機械出貨量會比去年多...明年將比今年多，但若看需求曲線，數量並不夠。我們必須大幅提高產能達到50%以上。那需要時間。」

韋尼克說，艾司摩爾正與供應商一起評估如何提高產能。目前還不清楚需要的投資 規模。艾司摩爾有700家產品相關的供應商，其中200家至關重要。