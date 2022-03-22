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俄烏未解中東又熱 油價再飆

編譯葉亭均、黃淑玲／綜合報導

俄烏衝突未解之際，中東緊張情勢又升溫，刺激國際油價21日盤中大漲逾5%，國際油價再度突破每桶110美元。美國總統拜登本周將與歐洲領袖舉行一系列峰會，歐盟將考慮是否跟進美國對俄國原油出口實施禁運。

布蘭特原油5月期貨21日盤中大漲6%至每桶114.38美元，西德州原油4月期貨攀揚5.7%，每桶110.63美元。

伊朗撐腰的葉門胡塞叛軍組織上周末攻擊沙烏地阿拉伯至少六個目標，路透指出，這些攻擊造成沙烏地拉伯國家石油公司位於延布的一座合資煉油廠產量短暫下滑，沙國表示，將以庫存彌補減少的產量。華爾街日報報導，美國已遞交大量愛國者反飛彈攔截系統給沙國，顯示中東緊張升高。

在此同時，俄烏衝突幾無緩和跡象，雙方21日繼續停火談判，但烏克蘭已回絕俄國要求東部港口城市馬立波投降的最後通牒。

拜登21日將與德國、法國、英國及義大利等國領袖舉行電話會議，討論俄烏衝突。拜登23日將前往歐洲，24日在比利時布魯塞爾參加北約（NATO）、G7峰會，並與歐盟領袖會面，25日到波蘭舉行雙邊會談。

分析師指出，國際油價這波漲勢仍有支撐，未來幾周可能持續走揚，俄國的供應不確定性在可預見的未來，都將讓油價高檔震盪。

另外，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的最新報告顯示，一些產油國仍未達到他們商定的供應配額。消息人士告訴路透，OPEC+2月每日產量比目標少了100多萬桶。國際能源署（IEA）已警告，從4月開始，可能有每日300萬桶的俄國石油無法進入市場。

油價 俄國 拜登

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