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ESG商機熱 基金公司大搶才

編譯陳家齊／綜合報導
近來永續投資題材炙手可熱，各大投資基金公司也競相爭搶相關人才。（路透）
近來永續投資題材炙手可熱，各大投資基金公司也競相爭搶相關人才。（路透）

近來強調環境、社會及治理（ESG）的永續投資題材炙手可熱，各大投資基金公司也競相爭搶相關人才，現在許多ESG專業人才常在老東家高薪留才之餘，還收到多家公司的競聘條件，一些頂尖的ESG投資人士薪水甚至已經暴漲約50%。英國金融時報（FT）報導，英傑華投資公司（AVIVA Investors）執行長韋爾西（Mark Versey）說：「我認為他們現在的確是資產管理界的明星。」

過去十年來，許多投資人都希望自己的投資能夠更加符合環境永續發展、承擔社會責任、改善公司治理等目標，而這種投資策略近幾年大幅增加，晨星公司（Morningstar）統計，追求永續投資的基金，去年規模已經暴增53%至2.74兆美元。

這也導致ESG專業人才的需求量大增，但是既有人才庫很小。特許金融分析師協會（CFA）的分析顯示，在領英（LinkedIn）網站招募的逾1萬筆投資工作中，有6%要求具備ESG的永續投資相關能力，但該網站的100萬名投資專業人士履歷中，僅有1%表明具有ESG相關資格。

面對人手不足困境，基金經理人不但會挖角同業，也罕見地向外挖角，瞄準顧問諮詢公司、四大會計公司、甚至是MSCI指數編撰公司等產業。

其他還有能源產業、科技產業以及風險投資產業的人才被挖角，有時基金公司還會直接買下整個投資團隊。獵人頭公司更是把觸角伸進政府機關、工程顧問公司、國際發展銀行以及非政府組織（NGO）中。

人才招募業者Leverton研究公司執行總裁佛格森說，以前ESG是一個很小的領域，僅占她們很少的時間，但從去年9月以來，ESG的人才招募已經變成她的業務核心，過去18個月來ESG業界挖角如此熱門的盛況，是她首度看到。

有分析師，形容這是反向的「大風吹」遊戲：愈玩下去位置愈多，爭搶少少一群人來坐，人才流動非常頻繁。

Frost諮詢公司在追蹤過去三年來換過老闆的50個投資團隊後發現，其中逾40%跟ESG領域相關。

除了基金投資公司爭搶ESG相關人才，許多企業也面臨愈來愈高的ESG法遵要求，須雇用更多的法律與審計人才，以處理與ESG相關的投資規範與揭露。

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