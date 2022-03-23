巴菲特116億買迷你波克夏

幾周前還在抱怨市場缺乏投資良機的「股神」巴菲特 ，21日出手以約116億美元併購保險 業者Alleghany，成為他兩年來首起大型併購案，也是他2016年來最大手筆的收購案，將壯大旗下保險事業。

巴菲特掌舵的波克夏 公司表示，將以每股848.02美元現金，收購Alleghany所有在外流通股票，比Alleghany的18日收盤價溢價25.3%，總金額約116億美元，是Alleghany去年底帳面價值的1.26倍。

Alleghany和波克夏的董事會都已一致同意交易，預定今年底前完成，之後Alleghany將以波克夏旗下獨立部門的角色繼續營運。

Alleghany常被稱為「迷你波克夏」，透過子公司涉足多種保險事業，包括批發專業保險、產險以及意外險，也擁有再保險事業，且超過20%的資金都用於投資。Alleghany股價21日早盤暴漲25%。

波克夏董事長暨執行長巴菲特在完成這樁交易後，將更深入涉足保險領域。

他說：「波克夏將是Alleghany永遠且完美的歸宿，我已密切觀察這家公司60多年。」

彭博資訊的資料顯示，這筆交易是波克夏自2016年以372億美元收購航太暨工業精密金屬零件製造商Precision Castparts以來的最大交易。