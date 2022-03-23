我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

巴菲特116億買迷你波克夏

編譯林奕榮／綜合報導

幾周前還在抱怨市場缺乏投資良機的「股神」巴菲特，21日出手以約116億美元併購保險業者Alleghany，成為他兩年來首起大型併購案，也是他2016年來最大手筆的收購案，將壯大旗下保險事業。

巴菲特掌舵的波克夏公司表示，將以每股848.02美元現金，收購Alleghany所有在外流通股票，比Alleghany的18日收盤價溢價25.3%，總金額約116億美元，是Alleghany去年底帳面價值的1.26倍。

Alleghany和波克夏的董事會都已一致同意交易，預定今年底前完成，之後Alleghany將以波克夏旗下獨立部門的角色繼續營運。

Alleghany常被稱為「迷你波克夏」，透過子公司涉足多種保險事業，包括批發專業保險、產險以及意外險，也擁有再保險事業，且超過20%的資金都用於投資。Alleghany股價21日早盤暴漲25%。

波克夏董事長暨執行長巴菲特在完成這樁交易後，將更深入涉足保險領域。

他說：「波克夏將是Alleghany永遠且完美的歸宿，我已密切觀察這家公司60多年。」

彭博資訊的資料顯示，這筆交易是波克夏自2016年以372億美元收購航太暨工業精密金屬零件製造商Precision Castparts以來的最大交易。

波克夏 保險 巴菲特

上一則

沒有俄羅斯石油 世界會變怎樣？ 學者：衰退無可避免

下一則

美擬立法令企業揭露碳排量

延伸閱讀

股神出手了 砸116億美元買Alleghany投資控股公司

股神出手了 砸116億美元買Alleghany投資控股公司
波克夏A股已升破50萬美元 巴菲特為何堅持不分割股票？

波克夏A股已升破50萬美元 巴菲特為何堅持不分割股票？
油價飆漲 巴菲特大買西方石油

油價飆漲 巴菲特大買西方石油
巴菲特買不停是想全吃下？波克夏增持西方石油至14.6%

巴菲特買不停是想全吃下？波克夏增持西方石油至14.6%

熱門新聞

沙烏地阿拉伯傳出正積極與北京協商，要讓一些賣給中國的石油改採人民幣計價。(路透)

撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價

2022-03-15 21:31
30年固定房貸利率衝破4%，2019年5月以來首次。(美聯社)

3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束

2022-03-17 22:26
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

高通膨時期如何投資？馬斯克和巴菲特都這麼建議

2022-03-15 00:26
史坦普500指數大漲，為4天來首次上漲，因為油價一路跌至100元以下，且批發通膨數據低於預期。美聯社

油價崩+通膨緩 道指大漲600點

2022-03-15 16:42
在聯準會(Fed)升息並表示今年將再升息6次後，美股在瘋狂交易中上漲。(美聯社)

Fed將升息6次 道指先跌後升

2022-03-16 16:26
科爾銷售回升，但仍未達疫情前水平。（路透）

「昔之芳草，今之蕭艾」科爾百貨沉淪記

2022-03-20 22:18

超人氣

更多 >
不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪

發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海