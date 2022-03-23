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鋁價暴漲 全球通膨雪上霜

編譯季晶晶／綜合報導
澳洲宣布禁止向俄羅斯出口氧化鋁和含鋁礦石，將對全球通膨造成重大影響。（美聯社）
澳洲宣布禁止向俄羅斯出口氧化鋁和含鋁礦石，將對全球通膨造成重大影響。（美聯社）

倫敦鋁價21日盤中躍漲逾5%，因為澳洲宣布禁止向俄羅斯出口氧化鋁和含鋁礦石，以制裁對俄國入侵烏克蘭的行為，加劇鋁供應受擾的疑慮。分析師指出，澳洲的出口禁令勢將助長鋁價漲勢，且因鋁被廣泛用於飛機零件、窗框、鋁罐等各類產品，也將對全球通膨造成重大影響。

倫敦金屬交易所（LME）鋁3個月期貨21日一度漲5.1%至每噸3,554美元，為3月10日來最高，漲幅稍後縮小至3.7%，報每噸3507美元。上海期貨交易所交投最活躍的5月鋁期貨則收漲2.3%到每噸人民幣2萬3105元（3,635.38美元）。

澳洲20日宣布，立刻禁止對俄出口氧化鋁與含鋁礦石（包含鋁土礦），且禁令適用於「所有相關出貨」。澳洲表示，俄羅斯近20%的氧化鋁需求仰賴澳洲，此舉將限制俄國生產鋁這項關鍵出口產品的產能。氧化鋁是生產鋁的關鍵原料，根據彭博資訊，4噸的鋁土礦可冶煉出2噸的氧化鋁，精煉出1噸的鋁，從而生產7萬個鋁罐。

澳洲的最新舉措使市場更加擔心全球鋁市供應，因為俄國供應的鋁約占全球6%，特別是土耳其、中國及日本等國的重要供應國。

研究業者Kalkine指出，隨著俄烏戰事拉長，市場擔心供應會進一步受擾，由於全球鋁需求已暴增，鋁價在近期到中期都將受到供應缺口的支撐。據估計，今年全球鋁消費量約為7,000萬噸。

澳洲的禁令將對俄鋁（Rusal）造成進一步的壓力，雖然鋁還沒有成為制裁的目標，但許多企業切斷與俄羅斯的業務往來，俄鋁面臨供應鏈中斷的問題。

全球最大鋁業公司力拓集團（Rio Tinto）已表示，會遵守坎培拉當局的政策，且正終止與俄企的一切商業關係。

俄鋁（Rusal）先前與力拓合資成立昆士蘭Alumina公司，有20%持股，也可拿到相同比率的產量。知情人士透露，力拓計畫停止供應鋁土礦給俄鋁的愛爾蘭Aughinish工廠，也會停止向該廠採購氧化鋁。

分析師指出，若加上烏克蘭情勢造成的出口干擾，俄國鋁製廠正面臨龐大的原料供應缺口，可能更加仰賴中國大陸供應氧化鋁，而俄鋁的鋁產量受衝擊的程度將取決於該公司的氧化鋁庫存，但中國大陸的新冠疫情正在干擾鋁供應，可能加重全球鋁價的上漲壓力。

澳洲 俄國 俄羅斯

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