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烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

沙國石油公司部署長線增產

編譯任中原／綜合報導

在國際油價大漲帶動獲利暴增之際，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）20日承諾，今年將提高資本支出逾50%，目標為提高到400億～500億美元，且在2020年代中期之前的資本支出額，還將進一步增加，以擴大原油產能。

Aramco公布，去年資本支出成長18%，成為319億美元。今年俄烏戰爭爆發，導致石油供給更加吃緊，國際油價衝破每桶100美元，因此多國要求沙國增產。

Aramco計劃於2027年時，將原油的「最高永續產能」提高到每天1,300萬桶，並於2030年時提高天然氣產量50%以上。

去年油、氣日均產量為1,230萬桶。該公司也計劃大舉擴展氫氣出口能力，成為全球碳捕集與封存（CCS）科技的領導者。

Aramco執行長納塞表示，目前全球原油備用產能僅約每天200萬桶，不足以因應俄烏戰事對油市的衝擊；基於全球長期原油需求增加，投資計畫的目標是供應更可靠、更能負擔，且更安全、永續的能源。

目前石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）仍維持日產量每月遞增40萬桶的進度。

至於沙國現在是否會擴大增產，納瑟表示這由能源部決定，並表示其他產油國也應增加投資以擴張產能。

Aramco也表示，2021年淨利增加超過一倍至1,100億美元，也高於分析師預估，主因為石油需求超過供給等因素帶動國際油價狂漲，去年底的自由現金流量也增加逾一倍至1,075億美元，激勵股價20日盤中大漲4%，總市值達到8.76兆里亞爾（2.34兆美元），已比沙國王儲賓．沙爾曼親王的目標2兆美元更高。

石油 油價 投資

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