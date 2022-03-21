全球復甦年 3大陰霾罩頂

基於經濟不確定性高，巴隆周刊指出，儘管美股上周大漲，短線即將迎來反彈，但漲勢難以持久。（美聯社）

幾個月前，世界各地財金當局主管都還認為，今年將是新冠肺炎疫情 以來的大復甦之年，然而今年第1季還沒過完，在新冠疫情復熾、俄羅斯入侵烏克蘭 之際，如今全球經濟卻同時籠罩在停滯性通膨、俄烏戰爭以及防疫封鎖等三大陰霾之下。

基於經濟不確定性之高，巴隆周刊指出，儘管美股上周大漲，短線即將迎來反彈，但漲勢難以持久。Stifel策略師班尼斯特指出，歷史經驗顯示，美股在4月底之前將有一波「短暫漲勢」，但是可能在5月又走弱。

英國金融時報（FT）報導，花旗集團原本預估，今年全球國內生產毛額（GDP）將成長5%，國際貨幣基金也估計將增長4.4%。通膨令人關注，但多數分析師都樂觀認為通膨將隨疫情改善、供應鏈瓶頸疏通，在今年下半年緩解。

然而，突如其來的俄烏戰爭粉碎了所有預想，不確定性包括戰爭會持續多久、會不會擴大、北約（NATO）國家是否會捲入參戰等，使今年經濟前景在2月底急轉直下，引發大衰退或停滯性通膨的疑慮。

經濟合作發展組織（OECD）秘書長柯爾曼上周表明，OECD「無法像往常一樣提出經濟預測」。擔任花旗集團首席經濟學家席茲也說：「如果烏克蘭的緊張局面持續延長或升級，今年經濟增長率預測恐怕要削除好幾個百分點。」

緊鄰烏克蘭、仰賴俄國油氣的歐洲將首當其衝。OECD雖未發布經濟預測，但該組織的預測模型顯示，俄國侵烏導致的全球原物料價格飆漲，若持續一整年，歐盟承受的打擊幅度將是美國的兩倍，GDP成長率少掉1.4個百分點。

歐洲已加快緩解民眾負擔，法國與愛爾蘭補貼燃油費用，德國也可能將跟進。但是這些措施無法解決俄烏戰爭的供給面衝擊。雪上加霜的是，在烏克蘭戰爭帶來全球供應鏈新危機的同時，中國為了遏止新一波新冠疫情而實施的封鎖措施，正加重壓力。

央行 則陷入兩難。歐洲經濟成長遭受俄烏衝突威脅，美國卻處於「過熱」，新興市場央行也在升息，目前難以期待全球央行一同「大放水」。本周市場將密切關注聯準會（Fed）主席鮑爾等官員的談話。

在貨幣政策動彈不得之際，OECD認為，歐洲與中國應仍有充足銀彈可以實施財政刺激，若能協同行動，也許能使烏克蘭戰爭的衝擊幅度腰斬。