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烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

馬斯克深耕中國 華府不安

編譯林奕榮／綜合報導

在美中抗衡態勢升溫之際，億萬富豪馬斯克與中國的商業往來，已引發華府不安，特別是電動車事業特斯拉與太空事業SpaceX，眾議員擔心，中國可能藉此取得「國會監督不到」的商業機密。

華爾街日報報導，一些美國國會議員擔心，SpaceX是馬斯克的私人企業，未公開上市，但該公司與特斯拉之間的界線卻未明確劃分。特斯拉已在中國廣泛營運，並已研發出中國試圖取得的先進電池技術，中國也已採用一項馬斯克力挺的較平價電池技術。

報導指出，議員的憂慮主要為中國可能取得SpaceX的機密資訊，或者透過可能與北京往來的SpaceX外國供應商管道，取得相關資訊。

共和黨籍眾議員史都華正要求與國家偵察局（NRO）等機構的官員，舉行機密簡報會議，研判中國政府是否與SpaceX有直接或間接的連結。NRO主要協調發射情報衛星。

眾院情報委員會的資深成員史都華說：「我是馬斯克和SpaceX的粉絲，但若馬斯克和SpaceX與中國有財務關聯，大家都會有所疑慮。（畢竟）國會無法監督。」他也希望了解，SpaceX的投資人是否包含與中國有關係的企業。

特斯拉是上市公司，騰訊在2017年曾揭露持有特斯拉5%股權，當時馬斯克回應，這不僅是一筆投資，他樂見騰訊成為特斯拉的投資者及顧問。

騰訊的特斯拉持股在2018年減為4.97%，之後均未揭露，騰訊的代表也未提供任何相關資訊。

中國是特斯拉最大市場之一，主要是因中國當局的支持，包括提供低利率貸款、廉價土地和其他獎勵措施，讓特斯拉在上海興建組裝電動車和生產電池組的工廠。

特斯拉的財報顯示，該公司2019年和2020年獲得中國銀行兩筆貸款，其中一筆14億美元的貸款，用於建造上海工廠。

特斯拉 SpaceX 馬斯克

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