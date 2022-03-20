俄烏戰爭打亂飼料和肥料供應 牛乳價格飆高

俄烏戰爭進一步擾亂肥料和飼料供應，導致乳製品價格飆漲。 歐新社

牛乳及乳製品價格正持續飆漲，因俄烏戰爭進一步擾亂肥料和飼料供應，並推升通膨壓力，衝擊原本已面臨供給吃緊的牛乳市場。

在俄烏開戰前，新冠疫情 導致的斷鏈問題、天然氣價格飆升，以及紐西蘭、澳洲 及美國的惡劣天氣，已對全球五大牛乳出口地區紐西蘭、歐盟、澳大利亞、美國和阿根廷的生產商造成壓力。大宗商品經紀商StoneX的資料顯示，這五大出口地區1月的牛乳產量年減1.7％。

金融時報報導，自2月24日俄烏開戰後，乳製品的價格進一步走高；追蹤紐西蘭每日乳製品行情的全球乳製品拍賣（GDT）價格指數顯示，無水奶油價 格15日漲至紀錄高點每噸7,111美元，交易最活躍的全脂奶粉價格也在3月觸及八年高點。

全球最大乳製品出口商恆天然（Fonterra）日前表示，向酪農業者採購牛乳的費用較一年前激增30％，預期乳製品價格將進一步上漲。

恆天然執行長赫雷爾表示，俄烏衝突讓本已受疫情衝擊的營運環境愈發複雜，並打亂全球供應鏈、油價和穀物供應。

荷蘭合作銀行（Rabobank）分析師哈維則指出，俄烏戰事會推高牛乳生產成本，因為這兩國都是氮肥和小麥的主要出口國，而小麥與玉米、黃豆並列牛的主要飼料。

澳洲乳品貿易組織Australian Dairy Farmer政策及策略總裁霍夫說，飼料漲價對酪農衝擊巨大，原因是飼料占總成本的70%~80%。哈維認為，儘管乳製品加工業者和食品公司首當其衝，但消費者也可能面臨漲價。