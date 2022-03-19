學者：世界經濟將走向高通膨、高利率、高債務、低增長

IMF前副總裁朱民。中新社

據中媒《證券時報》報導，清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民18日在《財經智庫》全球經濟信心指數 發布會上表示，2022年之後世界經濟金融將走向停滯性通膨。世界經濟金融將進入新的高通膨、高利率 、高債務、低增長等「三高 一低」狀態。

朱民表示，在各國政府大規模的宏觀刺激政策加上地緣政治等波動引起的供應鏈的變化；需求旺盛、供給不足引起的通貨膨脹上升；俄烏危機對能源價格的衝擊等。2022年一定是巨大波動、充滿博弈的、不確定的一年。當前，為應對疫情採取的宏觀刺激已接近尾聲，多國政府已沒有空間進一步刺激經濟，導致經濟增長自然下滑，而在這個下滑趨勢下，不確定性因素又疊加在一起。

朱民認為，世界經濟正走向停滯性通膨。疫情仍在世界範圍內蔓延，各國經濟恢復仍有很大的不確定性。主要國家的消費者物價指數（CPI）都在上升，而今年上半年美國CPI幾乎沒有概率會降到8%以下。

朱民指出，進一步推動通膨的是勞動力市場的結構性變化，勞動力供給鏈發生問題推動了價格、工資的上漲，而一旦形成普遍性工資上漲，就會出現當前發達國家勞動參與率顯著下降的情況。與此同時，各國房價還在整體上升，房價會通過租金進入通膨指數。

另一方面，受到俄烏危機影響，推升了大宗商品價格。朱民認為，俄烏危機將影響石油價格、稀有金屬與食品價格，這三大支柱會推動大宗商品往上走，還會衝擊金融市場信心。另外，各國積極推進碳中和轉型也引起了對稀有金屬價格的急劇上升，如銅、鎳、鋰等價格都在上升，其中鋰的價格可能會上升40倍。

朱民表示，2008年金融危機後的世界經濟金融走向「三低一高」（低增長、低利率、低通膨、高債務）；2020年疫情危機後世界經濟金融走向「三高一低」，（高增長、高通膨、高債務、低利率）。未來在人口老齡化、地緣政治和供應鏈波動、美國經濟不確定等因素影響下，世界經濟金融將進入新的「三高一低」（高通膨、高利率、高債務、低增長）。

至於中國將如何應對當前形勢？朱民表示，在大宗商品、能源價格提高下，未來生產價格指數（PPI）與CPI的或將進一步擴大，這使得上游利潤會更好，下游利潤會收窄，因此結構調整十分重要未來，通過持續深入改革，建立一個靈活的市場機制和應對機制來妥善應對當前衝擊是特別需要的。