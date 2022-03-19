房貸利率破4% 美3年新高

美國房貸利率升破4%關卡，創近三年來新高，對想要購屋者帶來另一項挑戰。（路透）

美國房貸利率 已升破4%關卡，寫下近三年來新高，意味著在房價勁揚的壓力下，房貸利率上升對想要購屋者帶來另一項挑戰。

華爾街 日報報導，房貸機構房地美表示，截至17日的一周，美國30年期房貸固定利率平均為4.16%，刷新2019年5月來最高水準。而美國聯準會（Fed）已宣布2018年來首次升息，料將進一步推升房貸利率。

這將加重潛在買主的負擔。儘管美國房貸利率平均約4%，還處於歷史低位，但仍遠高於去年多數時間的不到3%。美國最受歡迎的房貸利率，在去年1月觸及2.65%歷史新低，全年過半時間都低於3%。

此外，上次美國30年期房貸固定利率攀抵4％時，美國房屋均價為27.7萬美元，比當前價格低26％。

根據房地產 網站Realtor.com，以30年期固定房貸利率為4%計算，購屋者買下總價37.5萬美元的房屋後，不計兩成頭期款，每月將較2020年12月房貸利率創新低時多付220美元，共計將多付79,200美元。

房貸利率升高，已開始抑制房貸需求。房貸銀行家協會（MBA）的數據顯示，2月美國房貸申請件數較去年同期下滑3.9％。

不過，需求下滑幅度不如預期大，部分原因是當前全美房屋庫存緊俏。全美房地產經紀人協會（NAR）的數據表明，以目前銷售速度來看，餘屋供應量僅能夠維持1.6個月。