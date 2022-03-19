ESG投資潮 俄烏戰意外拖累

永續股票 基金2月需求大減，既反映俄羅斯入侵烏克蘭打擊投資 人信心，也因為天然氣 價格暴漲和能源安全顧慮升高，使市場焦點從綠能概念股，轉向傳統石油與天然氣類股。

路透報導，近年來氣候變遷等議題備受關注，使環境、社會和公司治理（ESG）投資蔚為風潮，許多投資人於是迴避高排碳能源股。但2月下旬俄烏戰爭開打，使傳統能源股為之一振。

根據路孚特（Refinitiv）的資料，占「永續投資」最大宗的ESG股票基金2月資金淨流入94億美元，比1月注入的244億美元縮減60%。同時，整體股票基金淨流入同步趨緩，從654億美元減為567億美元，減幅達13%。

AJ Bell投資公司首席分析師卡拉夫說：「俄侵烏已造成ESG投資退居次位，能源安全取代碳密度，成為市場焦點。」

他說，繼續使用煤電在數周前仍是不可思議的事，但現已獲歐洲各國重新納為選項；油氣價格高漲或許也說服一些ESG投資人相信，投資傳統能源股仍有利可圖，進而順勢買進。

卡拉夫指出，繼續使用煤炭發電在幾周前都還是令人難以想像的事情，但如今正成為全歐洲的議程，石油與天然氣價格上漲，也可能已說服一些ESG投資人轉而追求獲利。

截至2月底，ESG股票基金管理的資產價值總計3.2兆美元，比今年初縮減9.3%。

卡拉夫說：「長遠來看，政策風向還是吹向可再生能源，但烏克蘭危機的確已促使各國政府重新調校能源政策的優先順序。」

MSCI世界ESG領導者指數去年大漲47%，漲幅創紀錄，但今年來已下跌9.8%，表現比同時期下跌9.4%的MSCI世界指數遜色。

路孚特理珀主管寇伯認為，ESG概念股2月表現欠佳，也是受地緣政治風險升高影響，未來這類基金能否吸引新資金投入，端視市場趨勢是否轉向和地緣政治風險是否降低而定。