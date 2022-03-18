日強震 電子鏈供應拉警報

日本福島縣外海發生強震，迫使瑞薩電子、村田製作所等日企工廠暫停運作。（美聯社）

日本 福島縣外海16日深夜發生芮氏規模7.4強震，至少造成2人喪生、161人受傷，迫使瑞薩電子、村田製作所、豐田汽車 等日本企業工廠暫停運作，可能會影響本就供應已吃緊的智慧手機、電子產品和汽車晶片生產。

全球最大汽車微控制器晶片製造商瑞薩電子（Renesas）表示，日本國內三座工廠中有兩座已在地震 後暫停運作，另一座工廠局部停工，正評估地震對整體供應鏈的影響。瑞薩位於茨城縣那珂市的工廠供應全球汽車業所需晶片，停工讓已為晶片荒所苦的汽車業面臨打擊。

全球被動元件龍頭日商村田製作所表示，地震後暫停國內四座工廠的營運，其中一座生產智慧手機和車用晶片電感器的宮城縣登米市工廠曾一度發生火警但已撲滅，福島縣的兩座電池工廠預計18日復工。

索尼集團表示暫停兩座位在宮城縣的工廠和一座山形縣工廠的營運，這些工廠負責生產儲存媒體、雷射二極體和影像感測器。

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠鎧俠表示，岩手縣北上市一座廠房的部分製造設備因地震停止運作，但記憶體生產仍持續進行。

豐田汽車表示，宮城縣和岩手縣的兩座工廠在地震後暫時停工，17日晚間恢復部分產能。日產汽車的福島縣磐城市工廠也因地震暫停營運。但該車廠發言人表示，原本就預定17、18日停工進行員工疫苗接種。

汽車零件業者電裝的福島工廠部分設備因為地震受損，截至17日晚間仍在進行修復作業。

日本最大煉油業者Eneos的仙台煉油廠因地震啟動安全停止裝置而全面停止作業，神奈川縣川崎煉油廠的其中一座常壓蒸餾裝置也停止運作，恢復時間未定。

另一家日本煉油公司出光興產旗下京濱煉油廠的部分設備也因地震停止運作，預計18日恢復運作。

養樂多和朝日啤酒的福島縣工廠都因地震暫停運作，日本最大零售商永旺（Aeon）17日暫時停業福島和宮城縣九家門市。

JR東日本的東北新幹線那須塩原－盛岡路段因地震發生脫軌，修復作業需耗時數天，至少將停駛到21日。