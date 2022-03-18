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力抗新創業者 Spotify搶進區塊鏈NFT市場

編譯陳律安／綜合報導
Spotify已成為最新一家進軍NFT領域的科技巨擘，正力抗來自區塊鏈新創業者的競爭。（路透）
Spotify已成為最新一家進軍NFT領域的科技巨擘，正力抗來自區塊鏈新創業者的競爭。（路透）

串流音樂業者Spotify正計劃將區塊鏈和非同質化代幣（NFT）納入旗下串流服務，讓加密貨幣和音樂兩大產業愈發看好NFT有望提高藝人收入。

英國金融時報（FT）報導，Spotify近期刊登兩則徵才廣告，招聘有關Web3相關初期計畫的人才。Web3近來成為科技產業的流行語，意指採用區塊鏈技術的網路。

部分加密幣擁護者寄望這Web3能從科技巨頭手中奪回網路主導權。

Spotify已成為最新一家進軍NFT領域的科技巨擘，也正力抗來自區塊鏈新創業者的競爭。臉書創辦人祖克柏本周證實，旗下社群媒體Instagram很快將支援NFT，推特、Reddit等社群媒體業者也正研發展示或交易NFT的新功能。

最近幾周NFT市場出現降溫跡象，但許多加密幣業界人士認為，NFT的應用今年將在音樂產業有所突破，包括販售數位專輯，或利用NFT提供演唱會相關商品、後台通行證等福利。

饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）和DJ Steve Aoki已成為知名的NFT蒐藏家，樂團里昂王族和歌手格萊姆斯已販售其音樂作品的NFT。

華納、環球等大型唱片公司，也已就NFT計畫締結合作關係，包括一個虛擬樂團。

Royal、Catalog等新創業者已開始銷售藝人創作的NFT，賣點是NFT的商業模式獲利比Spotify等串流服務優渥。

用戶透過串流平台播放歌曲時，平台支付給歌手的費用相當微薄，每播放一次不到1美分。

Spotify物色NFT人才似乎仍處於實驗階段。在其中一項徵才廣告，Spotify為「實驗成長」團隊徵求工程師，以瞄準Web3領域，另一項徵人啟事則徵求「創新和市場情報」團隊經理。

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