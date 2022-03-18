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成本考量 估蘋果今年不推mini LED

編譯洪啟原／綜合報導
網站報導，天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果今年預料不會發表搭載mini LED顯示器的11吋iPad Pro。（美聯社）
網站報導，天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果今年預料不會發表搭載mini LED顯示器的11吋iPad Pro。（美聯社）

AppleInsider網站報導，天風國際證券分析師郭明錤改口預估，蘋果今年預料不會發表搭載mini LED顯示器的11吋iPad Pro。

郭明錤15日推文表示，蘋果今年不會發表搭載mini LED螢幕的新產品，主要是成本考量。郭明錤澄清說，這意味蘋果今年不會發表搭載新尺寸顯示器的產品。

也就是說，蘋果可能發表搭載現有mini LED尺寸的產品，例如12.9吋iPad Pro。蘋果預料不會發表搭載mini LED新螢幕的裝置，如11吋iPad Pro。郭明錤之前預估，蘋果今年將發表搭載mini LED螢幕的11吋iPad Pro。

郭明錤最新的預測符合其他分析師對蘋果顯示器的看法。例如，顯示器供應鏈顧問公司（DSCC）分析師羅斯‧楊（Ross Young）一向對蘋果產品提出精準預測，他也預估蘋果今年不會推出搭載mini LED的新裝置。

羅斯‧楊說，12.9吋iPad Pro「口碑非常好」，蘋果不須推出搭載mini LED的11吋iPad Pro。外界謠傳蘋果桌機將搭載27吋mini LED顯示器，郭明錤表示，蘋果不會推出這款mini LED螢幕。羅斯‧楊則認為，蘋果已開始生產這款顯示器，預料今年發表。

蘋果 分析師 供應鏈

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