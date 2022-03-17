國際原油重返100美元上方 金價連續二日上漲

原油價 格周四重登每桶100美元之上，克里姆林宮的表態為俄羅斯 與烏克蘭和談的前景蒙上陰影，投資人也在評估市場供應緊張之際失去俄羅斯石油 供應的影響。黃金連續二日上漲，投資人消化聯準會（Fed）升息周期與烏克蘭局勢帶來的經濟成長風險。而在市場試圖從上周史無前例的軋空行情中恢復秩序之際，鎳價連續二日達到跌幅限制。以下是整理自彭博的商品行情：

油價重返100美元上方

紐約原油期貨周四收盤大漲8.4％，布蘭特原油期貨收在每桶106美元上方，連續16個交易日盤中波動超過5美元。克里姆林宮發言人表示，有關與烏克蘭的談判取得重大進展的報導是「錯誤的」，但磋商將繼續。在上述表態之後，石油市場走高。

戰爭嚴重破壞了俄羅斯的石油供應。國際能源署預測，這個OPEC+聯盟關鍵成員國4月份產量將下降約四分之一。

「說最近油價波動劇烈是毫不為過，」 摩根士丹利分析師Martijn Rats和Amy Sergeant在報告中表示。他們將第3季布蘭特原油價格預測上調20美元，至每桶120美元，稱「未來幾個月俄羅斯維持海運石油出口的難度可能會越來越大」。

4月交割的西德州中級原油（WTI）期貨上漲7.94美元，結算價報102.98美元；5月布蘭特原油合約上漲8.62美元，結算價報每桶106.64美元。

黃金上漲

金價周四擴大漲幅，周三在聯準會升息25基點後曾跌至兩周低點。雖然官員暗示今年將在所有剩餘六次會議上升息，以應對40年來最惡化的通膨，但主席鮑爾淡化經濟衰退的風險，並認為經濟足以承受緊縮的貨幣政策。

較高的利率可能對不計息的黃金造成壓力，但避險資產需求因俄羅斯入侵烏克蘭而受到提振。

德國商業銀行分析師指出，前幾次升息周期表明，一旦周期開始，黃金往往會上漲。

現貨黃金紐約時間下午3:45上漲0.5％至每英兩1,936.88美元。金價周三上漲0.5％，當日盤中一度下跌1.2％至2月28日以來的最低價位。

4月交割黃金期貨上漲1.8％，結算價報1,943.20美元。鈀金上漲4.8％，白銀也攀升，白金持平。

LME鎳期貨周四狂跌8%至每噸41,945美元，達到單日最大跌幅限制，雖然只有少數的交易成交。

倫敦金屬交易所已通知會員，鎳交易漲跌幅限制從目前的8%上調至12%。

LME仍然預計，「隨著市場形勢正常化，鎳價漲跌限制將達到跟其他基本金屬一樣的15%水平」