眼看別人撤出俄羅斯 美科氏工業沒打算走：我們有理由

科氏工業集團周三說會續留俄羅斯。圖為科氏在波士頓芬威球場打廣告。美聯社

即使數百家西方企業在俄羅斯 入侵烏克蘭 後撤出俄國市場或縮減營運規模，但堅定反對大政府的美國共和黨 員支持者、億萬富豪Charles Koch所領導的科氏工業集團（Koch Industries），計劃續留俄羅斯。

以煉油業起家的科氏工業周三發表聲明說，旗下Guardian Industries的子公司會繼續經營在俄羅斯的兩座玻璃製造廠，他們雇有大約600人。

科氏董事長Dave Robertson透過聲明表示：「僅管俄羅斯的Guardian業務只占科氏很小的一部分，我們不會甩手不管那裡的員工，或者把這些製造設施交給俄國攻府，讓他們經營並因此受惠。那只會讓我們在那裡的員工陷入更大的風險，帶來的害處比好處多。」

除了兩座玻璃製造廠，科氏說，在俄國另聘有15人，但沒有其他實體資產。

Charles Koch的政治立場保守，通常支持共和黨，但對於俄烏戰爭，共和黨有茶壺風暴：黨內領導層認為，美國應幫助烏克蘭，對抗俄羅斯的侵略；但前美國總統川普支持者主張美國應抽身，不插手俄烏兩國間的事務。

美參院民主黨領袖責難該公司的決定，指科式「可恥地繼續在普亭的俄羅斯做生意，將自身利益擺在捍衛民主之前」，呼籲科氏立即停止在俄營運。

科氏說該公司遵守營運所在國家的所有制裁措施、法律和規定。該公司也譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並為來自烏克蘭的員工和家屬提供財務援助。