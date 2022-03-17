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眼看別人撤出俄羅斯 美科氏工業沒打算走：我們有理由

編譯季晶晶／綜合外電
科氏工業集團周三說會續留俄羅斯。圖為科氏在波士頓芬威球場打廣告。美聯社
科氏工業集團周三說會續留俄羅斯。圖為科氏在波士頓芬威球場打廣告。美聯社

即使數百家西方企業在俄羅斯入侵烏克蘭後撤出俄國市場或縮減營運規模，但堅定反對大政府的美國共和黨員支持者、億萬富豪Charles Koch所領導的科氏工業集團（Koch Industries），計劃續留俄羅斯。

以煉油業起家的科氏工業周三發表聲明說，旗下Guardian Industries的子公司會繼續經營在俄羅斯的兩座玻璃製造廠，他們雇有大約600人。

科氏董事長Dave Robertson透過聲明表示：「僅管俄羅斯的Guardian業務只占科氏很小的一部分，我們不會甩手不管那裡的員工，或者把這些製造設施交給俄國攻府，讓他們經營並因此受惠。那只會讓我們在那裡的員工陷入更大的風險，帶來的害處比好處多。」

除了兩座玻璃製造廠，科氏說，在俄國另聘有15人，但沒有其他實體資產。

Charles Koch的政治立場保守，通常支持共和黨，但對於俄烏戰爭，共和黨有茶壺風暴：黨內領導層認為，美國應幫助烏克蘭，對抗俄羅斯的侵略；但前美國總統川普支持者主張美國應抽身，不插手俄烏兩國間的事務。

美參院民主黨領袖責難該公司的決定，指科式「可恥地繼續在普亭的俄羅斯做生意，將自身利益擺在捍衛民主之前」，呼籲科氏立即停止在俄營運。

科氏說該公司遵守營運所在國家的所有制裁措施、法律和規定。該公司也譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並為來自烏克蘭的員工和家屬提供財務援助。

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