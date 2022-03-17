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歐洲油公司退出緬甸、亞洲業者不撤 歐盟制裁收效有限

編譯季晶晶／綜合外電
歐洲石油公司退出緬甸市場但亞洲業者不肯撤，歐盟制裁緬甸恐收效不大。路透
歐洲石油公司退出緬甸市場但亞洲業者不肯撤，歐盟制裁緬甸恐收效不大。路透

國際社會想斷緬甸軍政府的金援以加強施壓，歐盟上月宣布了制裁緬甸國營油氣公司，但亞洲能源業者持續在緬甸營運，引發外界擔心制裁力道被弱化。

日經報導，歐盟禁止境內企業和個人提供資金給緬甸石油和天然氣公司（MOGE），並凍結其在歐盟的資產。該公司投資能源開發案，並替政府收取緬甸國內油氣項目的特許費用。緬甸政府預期本年度油氣收入可達15億美元，相當於總預算的近10%。

法國的道達爾（TotalEnergies）是緬甸最大天然氣田Yadana的大股東，1月說6個月內會撤離緬甸。美國能源巨擘雪佛龍（Chevron）也考慮退出。相較下，亞洲能源業者比較不願意放棄在緬甸的利益。

在緬甸西海岸Shwe天然氣田持股達51%的南韓貿易公司Posco International說，停止該氣田的開發會影響對緬甸電廠的燃料供應，傷害到平民百姓。浦項集團旗下的Posco International正推進4.7億美元的第二階段投資，預計今年底前可以開始生產，第三階段預計要再投入3.15億美元，現在退出會是重大挫折。

與此同時，泰國油氣探勘公司PTT Exploration and Production周一宣布，接手道達爾的Yadana氣田業務, 「該項目是關係緬甸和泰國人民生計的天然氣供應關鍵來源」。泰國的天然氣有15%依賴緬甸。諷刺的是，道達爾退出Yadana並將持股分配給現有股東，將使MOGE對該項目的權益從15%增加到超過20%。

緬甸還能透過管線出口天然氣給泰國和中國，兩國都不考慮對出貨設下重大限制。只要緬甸能持續出口能源且MOGE能收到錢，歐盟制裁的效果便有限。美國迄今尚未對MOGE實施處罰，但業內人士表示，就算華府加入制裁，阻擋緬甸用美元付款，緬甸仍能利用其他貨幣交易，成本雖然增加，但氣田營運無礙。

緬甸 天然氣 歐盟

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