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美智庫：應挖角台積三星人才

國際中心／綜合報導
美智庫建議，應挖角台積三星人才；三星樂觀今年的晶片業務。（路透）
美智庫建議，應挖角台積三星人才；三星樂觀今年的晶片業務。（路透）

一家名為「安全與新興科技中心」（CSET） 的美國智庫發布報告說，根據去年通過的晶片法案 ，美國要重振半導體產業，至少需引進3500名具備高技能的外國勞工，建議延攬台灣及南韓的高科技人才，特別是向台積電及三星電子挖角。

為成功吸引這些海外人才，這家智庫建議增加簽證發放的途徑，特別是對台灣和南韓的高科技人才。例如，分配15,000張E-4高技能工作簽證給南韓人的《韓國夥伴關係法》（Korea Partnership Act）可加以修改，納人台灣勞工，這些將是實現此一建議目標的有效途徑。

根據ITHome報導，美國國會去年通過全名為「為半導體生產建立有效激勵措施」（CHIP）的法案，希望促進對美國半導體生產的投資。據此法案，估計美國的晶片製造商將須僱用多達2.7萬名勞工。CSET預計，海外人才需求量將超過3,500人，「在理想情況下，在這3,500多名外國勞工中，有許多人應來自台積電和三星」。

此外，三星電子新任共同執行長慶桂顯16日在年度股東大會上說，旗下晶片和電子元件部門今年預期將表現強勁，在全球市場供給吃緊之際，公司正設法改善工廠營運，以擴大供應。

慶桂顯表示，晶片和電子元件事業今年的年成長率，料將優於全球晶片市場的9%預期成長率。

他說，三星晶圓代工事業將前往中國大陸開發新客戶，因預估大陸市場將迎來高成長；三星也將透過改善工廠營運模式，聚焦擴充供應產能。

掌管裝置解決方案部門的慶桂顯表示，三星也將提升定製晶片生產的應對能力，例如高效能運算和人工智慧（AI）等高成長領域。

慶桂顯還說：「當製程日益精密，複雜性也隨之增加，5奈米或以下的製程正接近半導體裝置的物理極限。我們正在改善良率，盡可能減少矽晶圓損失，藉此優化產線營運。我們將同步改善獲利能力和提高產能。」

股東問及如何因應俄烏戰爭，三星電子另一名共同執行長韓鐘熙說：「三星電子已停供產品至俄國市場。我們正密切關注各國對俄的經濟制裁，並採取措施把公司所受衝擊降到最低。」他也說，三星電子不排除撤出俄國市場的可能性。

三星 晶片 勞工

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