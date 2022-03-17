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鎳價震盪 LME期貨交易再喊卡

編譯陳律安／綜合報導
鎳市場價格，近期劇烈波動。（路透）
鎳市場價格，近期劇烈波動。（路透）

倫敦金屬交易所（LME）睽違一周後，於16日再度重啟鎳交易，但開盤不久又再度暫停電子交易，原因是部分交易價格跌穿跌停價。

英國金融時報報導，LME把鎳價的漲跌幅上限設定在5%，但根據路孚特數據，部分交易跌穿每噸45,590美元的跌停價，超出跌幅上限。

LME表示將暫停電子交易以調查此問題，但會在16日稍晚允許交易大廳的面對面交易，和會員間透過跨辦公室電信系統交易。

LME正歷經成立145年來最戲劇化的時期。上周鎳價在短短兩日內狂飆250%，導致幾家小型交易商瀕臨倒閉，主因是青山控股的金屬產業鉅子項光達持有大量空頭部位，難以滿足被追繳保證金的需求。

LME在3月8日暫停鎳交易，並取消了數小時的交易，引發避險基金和電子交易員強烈反彈。

在項光達與銀行達成協議，避免遭進一步追繳保證金，LME決定在設置漲跌幅上限的情況下恢復鎳交易。青山控股說，會以「公平和有序的方式，在異常的市場環境消退之際」縮減空頭部位。

BMO資本市場公司分析師漢彌爾頓說，每個人都知道LME會對鎳期貨設置漲跌幅上限，「你會以為LME和供應商會對這種情況進行一些測試」。

盛寶銀行商品策略主管韓森說，LME 8日旋即再度暫停交易，對自詡為全球首屈一指的金屬交易市集的LME而言，是非常哀傷的情況，「漲跌幅上限的範圍過小，現在上海才是實質的價格發現中心。」

英國 分析師

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