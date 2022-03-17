AMC娛樂 入股礦業迷因股

美國連鎖電影院集團AMC娛樂控股公司15日宣布，同意投資2790萬美元入股金、銀礦業公司Hycroft。（路透）

美國連鎖電影院 集團AMC娛樂控股公司15日宣布，同意投資 2790萬美元入股金、銀礦業公司Hycroft，標榜是多角化經營之舉，實際上也是蹭商品行情走勢正旺的熱度，並善加運用昔日受散戶力挺的人氣。

Hycroft在內華達州北部擁有一座7萬英畝（2.83萬公頃）的金和銀礦場，數周前瀕臨破產，但後來成為網路上「迷因股」投資人關注焦點，進而引起AMC高層注意。

這家財務瀕危的礦業公司15日表示，計劃未來在公開市場釋股籌資多達5億美元。就一家陷入財務困境的小公司而言，籌集這麼多資金通常並非易事。

但熱愛「迷因股」的散戶投資人「化腐朽為神奇」的力量不容小覷。AMC執行長艾隆（Adam Aron）15日表示，AMC之所以能在2021年籌措到18億美元的「作戰資本」，正是拜散戶投資人熱情支持之賜。

AMC注資Hycroft，也反映俄烏戰爭一股意外的漣漪效應。這場戰爭刺激原油、金屬、穀物等大宗商品行情暴漲，也使散戶投資人在線上討論Hycroft這檔股票 的熱度日益升溫。

散戶投資人熱切想趁股票、黃金等資產價格劇烈波動之際，把握機會低進高出大賺一筆。