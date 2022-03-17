搶先台積 英特爾歐洲大投資

英特爾15日宣布，啟動未來十年在歐盟投資 800億歐元（約新台幣2.5兆元）、進行半導體相關投資計畫，第一階段將在歐洲多國投入330億歐元（逾新台幣1兆元），終極目標要打造當地研發、晶圓製造、封裝等一條龍服務。

英特爾與台積電、三星在半導體領域激戰，相較於台積電、三星歐洲布局還在籌畫階段，英特爾是三雄當中，歐洲布局腳步最快、藍圖最清晰的業者。

根據英特爾規畫，在歐洲的投資將用來進行半導體研發及製造，推動歐洲的世界級半導體生態系統，相關投資範圍橫跨德國 、愛爾蘭、義大利 等地。

英特爾執行長基辛格指出，這次投資對英特爾和歐洲都是非常重要的一步。歐盟晶片法案將授權私有企業與政府合作，大幅提升歐洲在半導體領域的地位。這一計畫將促進歐洲的研發創新，並帶來領先的製造能力，使全球各地的客戶和合作夥伴受益。該公司將致力於在未來幾十年內，為塑造歐洲的數位未來扮演關鍵角色。

其中，最受關注的12吋廠投資案將落腳德國，這是基辛格以開發最新技術奪回市占率計畫的一環。英特爾的新廠選定德國馬格德堡（Magdeburg），預計2023年下半年動土，2027年投產，並在新廠以2奈米以下製程生產晶片。

英特爾也將持續發展在愛爾蘭Leixlip擴建計畫，投入120億歐元將製造空間擴大一倍，以便導入Intel 4製程技術並擴大代工服務。

同時，英特爾與義大利正在促成一座先進後端製造工廠的計畫。英特爾指出，此工廠潛在投資高達45億歐元，將於2025年至2027年期間開始營運。這也將在英特爾規畫收購高塔半導體的基礎上，提供其於義大利獲得代工創新與成長契機。

另外，英特爾規劃在法國薩克雷高原附近新建一座歐洲研發中心，法國將成為其高效能運算（HPC）和人工智慧（AI）設計能力的歐洲總部。

英特爾也籌備在法國建立主要的歐洲代工設計中心，為法國、歐洲與世界各地的產業夥伴和客戶，提供設計服務與資料。

英特爾也將於波蘭的格但斯克（Gdansk），將實驗室空間擴增50%，著重開發深度神經網路、音訊、繪圖、資料中心與雲端運算領域的解決方案，此擴建工程預計將於2023年完成。