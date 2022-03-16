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中疫情燒 油價跌破100美元

編譯劉忠勇／綜合報導
分析指出油價的風險溢價正迅速消失，國際油價15日盤中重挫約8%。圖為在美國德州一輛油罐車行駛在路上。（新華社）
分析指出油價的風險溢價正迅速消失，國際油價15日盤中重挫約8%。圖為在美國德州一輛油罐車行駛在路上。（新華社）

國際油價15日盤中重挫約8%，布蘭特油價跌破每桶100美元關卡，西德州油價跌破95美元，兩天重挫超過12%，主因為中國新冠疫情再度升溫，迫使當局加強防疫封鎖，引發需求疑慮，同時俄烏停火協商、以及伊朗尋求恢復伊朗核子談判都緩解供應憂慮。

倫敦布蘭特原油5月期貨15日盤中大跌7.9%至每桶98.45美元，西德州中級原油也重挫8.3%至每桶94.46美元，這兩種基準油價都跌破每桶100美元，為3月1日以來首見，且近兩個交易日都累計跌逾12.6%，一周以來更崩跌超過20%。

在供應面，俄羅斯與烏克蘭15日繼續展開停火談判。路透與彭博資訊報導，美國總統拜登正考慮下周出訪歐洲，可能會在布魯塞爾會見北約成員國領袖，商討俄烏情勢，捷克、波蘭及斯洛維尼亞總理15日也意外造訪基輔，成為俄國侵烏以來首批造訪基輔的外國領袖，凸顯烏克蘭迄今都成功抵禦俄國的攻勢。俄國15日也暗示，支持儘快恢復伊朗核子協議。

在需求面，為因應近來暴增的新冠病毒確診病例，中國大陸深圳已封城，上海則限制人流進入市區，吉林省也實施旅行禁令，但傳染力更強的Omicron變異株正在中國多處造成群聚感染，北京當局「防疫清零」策略面臨歷來最嚴峻的考驗，也提高當局要達成今年經濟成長約5.5%的難度，增添前景憂慮。

分析師指出，油價風險溢價正迅速消失，市場現在較關注中國疫情與防疫措施對經濟展望與需求的衝擊。摩根史坦利已下調對中國今年經濟成長率的預測，調降0.2個百分點至5.1%，並預估本季國內生產毛額（GDP）季比將「零成長」。

摩根史坦利指出，深圳和吉林的「南北封鎖」傳遞一個清楚的訊息：北京重視防疫的程度甚於經濟，調整清零策略的時間點可能延後。

中國成長可能趨緩，也衝擊廣泛商品市場，新加坡鐵礦砂期貨15日一度重挫5.1%至每噸139.7美元，倫敦鋁期貨大跌1.8%至每噸3,261.5美元，銅價跌0.7%。分析師說，基本金屬市場正遭受中國封城、以及戰爭風險溢價縮水的雙重打擊。

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