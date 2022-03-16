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美2月PPI勁揚10% 升勢未止

編譯任中原／綜合報導

由於能源及食品價格飆漲，美國2月生產者物價指數（PPI）比一年前勁升10%，且2月數據尚未充分反映俄烏戰爭衝擊，預料短期內PPI升勢仍強，並將進一步推升消費者物價（CPI），同時消費者的通膨預期也大幅升高，聯準會（Fed）升息壓力沉重。

美國2月最終需求PPI（整體PPI）年升幅與市場預估相當，月比攀升0.8%，低於經濟學家預測的0.9%。

2月扣除食品及能源後的核心PPI，年比也暴升8.4%，月比小升0.2%，分別低於市場預估的0.6%、與1月的1.0%（修正後數字）。

2月核心PPI升幅急縮，顯示能源及食品以外項目的通膨壓力已有緩和跡象，但俄羅斯入侵烏克蘭對物價的後續衝擊仍有待觀察，Fed升息壓力並未減輕。

紐約聯邦準備銀行的調查指出，2月美國消費者對未來一年的通膨預期中位數上升到6%，追平去年11月時的歷史新高紀錄，主因為俄軍入侵烏克蘭推升汽油及食品價格。消費者對未來三年的通膨率預期也達到3.8%。無論短、中期通膨預期，都扭轉了元月時下降現象。

調查顯示，消費者對未來一年各類別產品及服務的通膨預期都上升，包括食品、房租、天然氣、醫療照顧、大學學費及黃金，且消費者認為目前的通膨升勢將更持久。

消費者預期收入將穩健上升，但不足以抵銷物價漲勢；更多受訪者預期未來一年財務狀況將惡化。物價上漲也使消費者預期未來一年家庭支出將增加6.4%。

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