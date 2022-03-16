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俄國大倒債危機 浮上檯面

編譯陳家齊／綜合報導

侵略烏克蘭而遭到國際嚴厲制裁、孤立的俄羅斯，第一筆要償還的外幣債券利息16日到期，市場正密切關注俄國是否如期償還。但從各種跡象來看，俄國還不出、也不想還這筆錢，可能締造百年前共產革命後的第一個新紀錄：大規模對外倒債。這可能震撼整個新興市場。

彭博資訊報導，俄國16日須償付1.17億美元債券的利息。俄國財政部已下令要求償息，但也威脅可能用俄國盧布償還這筆外幣債券，對西方投資人而言，不還錢或以盧布償債都構成債務違約。如果俄國不履行義務，理論上還有30天的寬限期，到4月15日止。

俄羅斯1998年的債務違約事件是國內債務，外幣債券未違約。因此，如果這次外幣債務違約，將是自1917年革命之後、共產黨政府拒絕承認沙皇債務以來首見。

Greylock資本合夥公司的投資組合經理普林（Jonathan Prin）說：「這將是一場巨大的違約，以美元計算，這將是自阿根廷以來影響最深遠的新興市場違約。

以更廣泛的市場影響而言，這可能是自1998年俄羅斯債務危機以來衝擊最廣的新興市場違約。」

俄國盧布匯價已重貶逾兩成，股市持續休市，接下來若再發生債務違約，不但將使國際投資人面臨數十億美元的虧損，俄羅斯也等於斷絕所有主要融資市場。

彭博資訊統計，俄羅斯政府以及俄羅斯天然氣公司（Gazprom）、Lukoil、俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank)）等俄國企業所積欠的外幣債務，總計約達1500億美元。

幾周前，這些俄國外債都還是「投資」等級，許多退撫基金、投資基金都可能持有這些俄債，從而可能受創。

信用交換市場數據顯示，俄國外債債務違約的機率是70%，但評級公司惠譽已直接表明，俄國倒債是「迫在眉睫」。

俄國正面臨將近20%的通膨，今年經濟衰退可能高達兩位數，央行的外匯資產有一半被凍結，很難想像俄國政府會把珍貴的外匯拿來償債。

分析師相對有信心地認為，俄國這次若債務違約，造成的危機應該沒有1998年倒債那麼嚴重，因為在俄國2014年併吞克里米亞後，外資和銀行都持續降低對俄曝險，但英國金融時報（FT）也提醒，金融史上的許多案例，都彰顯出一些意料之內的事件會引發意外的連鎖效應，從而造成更廣泛投資人受害。

俄國 俄羅斯 投資

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