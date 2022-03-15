俄烏談判有進展 油價暴跌

俄羅斯與烏克蘭14日繼續視訊談判停火協議。圖為雙方上周在白俄羅斯磋商的資料照。(歐新社)

國際社會正加緊推動終止俄烏戰事的外交努力，俄羅斯 與烏克蘭 談判代表團14日繼續根據上周末的協商進展，「努力」談判停火協議，引發近期有望止戰的期望，美歐股市14日盤中走揚，美股早盤漲逾400點，國際油價重挫約8%，黃金、小麥及玉米行情也都回落。

不過，金融市場正密切關注俄羅斯本周三將有1.17億美元的公債利息需支付，俄羅斯財長指出，因為外匯存底遭到凍結，除非西方解除制裁，用盧布支付外債都是合理的。摩根大通策略師Trang Nguyen指出，如果俄羅斯決定用盧布還債將形同倒債，刺激CDS（信用違約交換）飆高。一旦今年俄羅斯倒債，將會引爆「金融炸彈」。

俄烏代表14日透過視訊繼續會談，烏克蘭表示已經開始「努力」談判。談判官員13日針對談判結果給出迄今最令人振奮的評價，暗示幾天內可能產生正面結果。烏克蘭總統澤倫斯基也表達對俄烏停火的初步希望。

這些發展都提振市場信心，美股三大指數14日早盤漲跌互見，道瓊工業指數漲逾200點，歐股漲逾1%，亞股則因大陸新冠疫情受到壓抑；布蘭特原油5月期貨大跌7.9%至每桶103.73美元，西德州原油4月期貨跌8.3%，報每桶100.31美元，紐約黃金現貨下挫1.4%至每英兩1,960.98美元，芝加哥小麥期貨重挫2.8%，玉米期貨也挫跌1.2%。

俄烏戰事仍未停歇，基輔住宅區遭砲擊，俄國 則指控烏克蘭以飛彈攻擊頓內次克地區，造成至少20人喪生，但烏克蘭否認。

在此同時，俄國據傳向中國大陸請求經濟與軍事協助。俄國財政部13日表示，在6,400億美元的黃金和外匯存底中，約3,000億美元資產已遭凍結，期望中國伸出援手，協助俄國抵禦經濟遭受的制裁衝擊。

美國國家安全顧問蘇利文14日在羅馬與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會談，以爭取中方加入制裁俄羅斯的行列。多位官員透露，蘇利文準備警告北京官員，切莫協助俄羅斯逃避全球各國的制裁行動，否則將面臨經濟懲罰。