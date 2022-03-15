成本飆 馬斯克喊通膨壓力大

全球首富馬斯克表示，他創立的特斯拉和SpaceX正遭遇原物料和物流的「龐大通膨壓力」。（路透）

油價 大漲促使消費者轉向電動車 ，原該是電動車廠的大好機會，但電動車廠卻也因原料成本飆升而承受不小的壓力，全球首富馬斯克13日表示，他創立的電動車大廠特斯拉 （Tesla）和太空探索事業SpaceX正遭遇原物料和物流的「龐大通膨壓力」。

馬斯克在推特發文表示，「特斯拉和SpaceX正遭遇近來原物料和物流的龐大壓力」，他還轉貼一篇標題為「商品價格因俄羅斯供應疑慮而飆漲至2008年新高水準」的新聞，並表示「而且我們並不孤單」。

俄烏戰爭正推升車用金屬價格大漲，從車體用的鋁、觸媒轉化器需要的鈀金，到電動車電池需要的高等級鎳，行情都大漲，而這些成本都可能會轉嫁給消費者。

儘管俄國生產的金屬尚未成為西方國家的制裁目標，但部分運輸業者和汽車零件供應商正避開俄國產品，加重了汽車製造商的壓力，但這些車廠已苦於應付晶片缺貨和能源價格高漲的困境。

在全球商品價格強漲之際，採用相關商品的企業股票空頭部位也不斷增加，尤其是上周飆漲的鎳。鎳是不銹鋼和電動車電池原料。

分析師指出，全球商品價格上漲，正加深LG新能源獲利能力前景的疑慮，南韓電池製造商大幅仰賴鎳做為電動車電池的主要原料，中國大陸寧德時代則生產磷酸鐵鋰電池，不需使用鎳。

這也使電動車廠陷入是否該反映成本的兩難，因為消費者正因油價飆漲，對電動車的興趣愈來愈高。

特斯拉已調漲美國、中國、德國和加拿大的官網售價，可能與鎳金屬等原物料價格飆漲有關。