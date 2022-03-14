我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺傷MoMA員工 嫌犯網上嗆警：福爾摩斯也抓不到我

中英雙語路標日漸減少 見證曼哈頓華埠興衰

金融時報：亞洲科技業者因應俄羅斯制裁 手忙腳亂

編譯季晶晶／綜合外電
金融時報報導，面對美國制裁俄羅斯，三星和Sony在內的亞洲科技業者手忙腳亂。路透
金融時報報導，面對美國制裁俄羅斯，三星和Sony在內的亞洲科技業者手忙腳亂。路透

在華碩遭烏克蘭點名「退出俄羅斯」造成熱議話題之際，英國的金融時報報導，包括三星和Sony在內的亞洲科技業者，面對美國制裁俄羅斯，都手忙腳亂，因為他們光是釐清被管控產品的範圍都有難度。

美國對俄羅斯的貿易限制立即生效，而且可能涵蓋電信設備、智慧手機、個人電腦（PC）和遊戲機在內、所有採用美國技術生產的產品，讓許多亞洲科技業者猝不及。

台灣神基投資控股公司董事長黃明漢表示，該公司組成了八人團隊，研究美國的經濟制裁和出口法規，因為「太難、太複雜，又太含糊不清」，他說該公司「慎重推敲了『兩用』一詞，卻仍不是很確定產品是否屬於管轄範圍」。神基是眾多在俄羅斯進行生產和銷售的亞洲電子公司之一。

兩用是指民間和軍事都能應用的技術和產品。這是決定出貨是否受限出口管制的關鍵標準。

問題核心是美國的「外國直接產品規定」（FDPR）。這項政策工具被用來阻擋含有或者是以美國技術開發的產品，被運往特定地區，即使這些產品並非美國公司生產製造。

美國曾用FDPR對付華為，但專家說，這次的適用範圍不只是半導體和其他元件，還有電信、資安設備、感應器、雷射和電腦，可能也涵蓋筆電和智慧手機等電子產品。

南韓的三星以及中國的小米，在俄羅斯智慧手機市場的占有率領先群倫，雙雙成為關注焦點。

相較於蘋果、谷歌和微軟等西方公司很快譴責俄羅斯，並宣布停止當地營業，許多亞洲科技業者的反應小心謹慎，形成對比。他們顯然想保持低調。

樂金說會「小心關注局勢」。Sony表示，不直接由該公司管理的電子產品繼續在俄銷售，但會因應情況改變，快速做出回應。台灣的微星科技則悄悄跟進英特爾和超微，暫停在俄銷售。

不遵守美方貿易規定，可能招致嚴厲懲罰。華府法律事務所Barnes & Thornburg合夥人Clinton Yu說，「違規導致被罰款數億美元並非罕見。完全不在美國的公司也可能被列入美國『黑名單』」。

但撤出俄羅斯市場也有後果。消息人士說，企業不確定戰爭會持續多久，他們不僅擔心俄羅斯、當地合作夥伴和客戶稍後會報復，也擔心來自俄羅斯強力盟友之一、中國的潛在地緣政治後果。

俄羅斯 手機 三星

上一則

越南企業招聘 懂中文很吃香

延伸閱讀

曾親俄…烏克蘭第2大城哈爾科夫 被炸成廢墟

曾親俄…烏克蘭第2大城哈爾科夫 被炸成廢墟
楊俊龍：俄若強吞烏 像吞活魚進身體 麻煩的開始

楊俊龍：俄若強吞烏 像吞活魚進身體 麻煩的開始
影／挑戰祖國？俄羅斯機長機上廣播：在烏開戰是罪行　

影／挑戰祖國？俄羅斯機長機上廣播：在烏開戰是罪行　
入侵難以忽視 荷蘭東正教堂與俄羅斯正教會「切割」

入侵難以忽視 荷蘭東正教堂與俄羅斯正教會「切割」

熱門新聞

俄羅斯富豪們停泊在各港口的遊艇會被扣押，但暫存在自由港的藝術品可望逃過一劫。 彭博資訊

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

2022-03-12 17:59
俄羅斯總統普亭可能才是地表上最富有的人。 美聯社

全球首富不是助烏抗俄的馬斯克 而是發動戰爭的那位？

2022-03-12 18:22
油價還未到最高點。且美國有能力抑制。（路透）

油價飆漲，但有3個理由無須太過擔憂

2022-03-09 18:37
亞馬遜（Amazon）9日宣布股票分割計畫。 （路透）

亞馬遜宣布1股拆20股 買回100億庫藏股

2022-03-09 18:01
俄羅斯總統普亭。 路透

克魯曼：俄羅斯經濟沉淪 4理由連北京也救不了

2022-03-08 05:14
與俄羅斯擁有船運直達航線的錦州港(Jinzhou Port)，上海證券交易所股價從2月24日俄羅斯開戰以來，已經上揚94%。路透

CNN：莫斯科遭西方經濟制裁後 中國散戶買股相挺

2022-03-08 11:20

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世