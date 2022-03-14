金融時報：亞洲科技業者因應俄羅斯制裁 手忙腳亂

金融時報報導，面對美國制裁俄羅斯，三星和Sony在內的亞洲科技業者手忙腳亂。路透

在華碩遭烏克蘭點名「退出俄羅斯 」造成熱議話題之際，英國的金融時報報導，包括三星 和Sony在內的亞洲科技業者，面對美國制裁俄羅斯，都手忙腳亂，因為他們光是釐清被管控產品的範圍都有難度。

美國對俄羅斯的貿易限制立即生效，而且可能涵蓋電信設備、智慧手機 、個人電腦（PC）和遊戲機在內、所有採用美國技術生產的產品，讓許多亞洲科技業者猝不及。

台灣神基投資控股公司董事長黃明漢表示，該公司組成了八人團隊，研究美國的經濟制裁和出口法規，因為「太難、太複雜，又太含糊不清」，他說該公司「慎重推敲了『兩用』一詞，卻仍不是很確定產品是否屬於管轄範圍」。神基是眾多在俄羅斯進行生產和銷售的亞洲電子公司之一。

兩用是指民間和軍事都能應用的技術和產品。這是決定出貨是否受限出口管制的關鍵標準。

問題核心是美國的「外國直接產品規定」（FDPR）。這項政策工具被用來阻擋含有或者是以美國技術開發的產品，被運往特定地區，即使這些產品並非美國公司生產製造。

美國曾用FDPR對付華為，但專家說，這次的適用範圍不只是半導體和其他元件，還有電信、資安設備、感應器、雷射和電腦，可能也涵蓋筆電和智慧手機等電子產品。

南韓的三星以及中國的小米，在俄羅斯智慧手機市場的占有率領先群倫，雙雙成為關注焦點。

相較於蘋果、谷歌和微軟等西方公司很快譴責俄羅斯，並宣布停止當地營業，許多亞洲科技業者的反應小心謹慎，形成對比。他們顯然想保持低調。

樂金說會「小心關注局勢」。Sony表示，不直接由該公司管理的電子產品繼續在俄銷售，但會因應情況改變，快速做出回應。台灣的微星科技則悄悄跟進英特爾和超微，暫停在俄銷售。

不遵守美方貿易規定，可能招致嚴厲懲罰。華府法律事務所Barnes & Thornburg合夥人Clinton Yu說，「違規導致被罰款數億美元並非罕見。完全不在美國的公司也可能被列入美國『黑名單』」。

但撤出俄羅斯市場也有後果。消息人士說，企業不確定戰爭會持續多久，他們不僅擔心俄羅斯、當地合作夥伴和客戶稍後會報復，也擔心來自俄羅斯強力盟友之一、中國的潛在地緣政治後果。