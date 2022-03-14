越南企業招聘 懂中文很吃香

越南廠商招聘，尋求懂中文的人才。示意圖。路透

阮氏華（譯名）今年大四，她的父母務農，以為女兒學英文可以找到比較好的工作，過上優渥的生活，但她偏偏學了中文。不過，她生逢其時——越南 正面臨台灣和中國企業帶來的投資 榮景，包括鴻海、歌爾在內的蘋果 供應商，還有其他許多紡織廠和輪胎製造商，都在大肆招募懂中文的員工。

日經報導，懂中文在越南變得愈來愈吃香，凸顯出：中國設廠的成本和風險增加，其中包括與美國的貿易戰爭，促使許多國家的公司將生產線搬到越南去。越南的外來投資，以中國的排名成長最快，由2015年的第九名攀升到2021年的第七名，過去五年累積的投資金額增加約一倍，成長了102.8%。再把台灣和香港的投資考量進來的話，能翻譯中越兩國語言的員工，短缺情形更嚴重。

根據旗下擁有越南最大求職網站VietnamWorks的Nvaigos，由中國遷廠過來的公司尤其需要中文流利的人才。阮氏華說自己修習中文是興趣使然，但很幸運地，她畢業時會有很多工作機會可供選擇。

日經追蹤VietnamWorks的求職廣告發現，過去一個月，找懂中文人員的招聘廣告大增55%。以智慧手機、耳機以及其他電子產品的製造商最多。

緯創、和碩和仁寶在內的蘋果供應商，找工程師、會計師和生產線經理，都強調中文能力。AirPods耳機的主力組裝廠立訊和歌爾正積極擴大越南廠規模，也希望找通中文的人。

對越南投資最多的兩個國家其實是南韓和日本，過去10年都沒變，所以韓語、日語和英語等語言要求，在招聘廣告上也很常見。但中文之所以吃香，是因為近年來的外資，中國是投資金額排名唯一穩定攀升的國家。