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烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

油價飆升 亞洲股匯難逃巨震

編譯林聰毅／綜合報導

油價飆升正在重塑亞洲股匯市的前景，油價長期走高暴露出依賴進口能源國家的脆弱性，印度及南韓等國股市近來因資金外流而致使貨幣貶值，澳洲、印尼等商品出口國則成為最大的受惠者。

景順日本以外亞太地區全球市場策略師趙耀庭說：「加碼天然資源，以及能源、農業和金屬的最大商品出口國，是合理之舉。」

RBC歐洲公司的數據顯示，石油和天然氣占澳洲出口收入的15%以上。自2月23日以來，澳股下跌2%，表現優於MSCI亞太指數的跌逾7%，澳幣兌美元同期升值逾1%。

印尼與馬來西亞已憑藉其全球兩大棕櫚油出口國的地位，吸引投資人。自俄烏開戰以來，雅加達股市維持穩定，印尼盾也升值。投資人在馬國資產中尋找避風港，馬國股市2月23日以來僅跌逾1%，投資人認為馬國資產相對便宜，且馬元被低估 。

在約85%石油需要進口的印度，外資以創紀錄速度出售股票，導致盧比貶至新低。2月23日以來，標普BSE Sensex重挫2.9%，該國央行和金融市場也遭逢通膨風險的挑戰。本月稍早瑞士信貸在亞洲資產配置中將印股雙重降級至減碼，並調升澳股評等 。

另一石油進口國南韓也遭遇資金外流並造成韓元走疲。自俄入侵烏以來，韓元兌美元貶值約3%，是表現次差的亞幣。韓股今年來已跌近11%。但由於總統當選人尹錫悅料將比其前任更親商，前景略有改善。

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