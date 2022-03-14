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烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

投資大戶操盤 棄債入股良機

編譯任中原／綜合報導

美國退休金基金與多國主權財富基金等投資大戶即將調節第1季底的投資組合，據估算未來幾周將有多達2,300億美元的資金從債市轉進股市，可望對飽受俄烏震撼的股市提供支撐。

英國金融時報（FT）報導，自2月下旬俄軍入侵烏克蘭以來，全球股市震盪走低，促使大型法人機構在投資組合中重建股票部位，以符合長期的資產配置策略。

摩根大通（小摩）指出，第1季的投資組合重新平衡操作將於3月底結束，棄債入股的金額將達2,300億美元，有望在本月底前支撐股市；尤其是「股六／債四」型的平衡基金常在季底調整部位配置。例如美國固定收益退休金計畫的總資產約達8兆美元，3月須把1,260億美元的債券轉為股票。

小摩估計，美國同時投資股債市的平衡型共同基金，3月可能淨流入240億美元資金。

據估算，日本政府退休金投資基金（GPIF）和挪威主權財富基金棄債入股的金額，可能分別為400億美元及220億美元。同時由於油價上漲，挪威央行投資管理部門將獲得額外收入，可能對股市投入更多。瑞士央行也因外匯存底增加，將加碼持股。小摩估計該央行3月底前可能增持150億美元股票，扭轉去年第4季時減持120億美元的情況。

近來大型機構持有的現金比重大幅提高，達到2020年初疫情爆發以前最高，主因各機構擔心俄─烏戰爭將帶動原料價格飆漲，可能將全球經濟拖入衰退。

聯博資產管理公司高級分析師佛雷塞─任金斯表示，股價偏高、俄烏衝突打擊經濟成長，加上各國央行即將緊縮信用，很容易令投資人看壞股市；但事實上股票才是投資機構對抗通膨的核心資產。

投資 退休金 央行

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