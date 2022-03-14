我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

通膨續升 專家籲撤出歐股

編譯任中原／綜合報導
今年來股市表現是歷年來最差，但真正的動盪現在可能才剛剛開始。(歐新社資料照片)
今年來股市表現是歷年來最差，但真正的動盪現在可能才剛剛開始。(歐新社資料照片)

在俄烏衝突持續推升通膨、並且可能拖累經濟成長之際，美、英、巴西等主要央行對通膨的關注仍遠甚於對景氣的憂慮，本周預估都將升息，也使經濟陷入衰退的風險升高，投資專家建議投資人應預作準備，包括撤出歐陸股票，並且布局英國股市和原物料類股等。

今年來股市表現已經是歷年來最差，但真正的動盪現在可能才剛開始，諸多訊號顯示後市將更動盪。此外，本周美國聯準會（Fed）預料將升息1碼，投資人將緊盯Fed是否會公布縮減資產負債表的細節規畫，英國預估也將升息1碼，巴西央行更將升息1個百分點，凸顯主要央行依然優先關注暴漲的通膨，戰爭也阻止不了央行升息。

Ned Davis研究機構美股策略長柯立索指出，「三項重大因素通常會將美國經濟推向衰退，分別是殖利率曲線倒掛、某種原料商品價格震撼，以及Fed緊縮。現在顯然三大因素可能同時發生」。糧食及能源價格原就居高不下，俄烏戰爭更使漲勢火上澆油。在此同時，Fed不太可能出手阻止股市賣壓。

目前美股反映美國經濟衰退的機率為50%，高盛預測美國經濟未來一年陷入衰退的機率為35%，歐股則反映今年歐元區陷入衰退的機率為78%。由於景氣看壞，基金經理人及策略專家建議投資人應保守操作。

資金正大舉撤出歐陸股市，專家普遍認為歐元區陷入衰退的機率甚高，因此歐陸資產風險也最高。好消息是歐洲利空已大致出盡，最近回檔已使股價較為合理，隱含逢低買進的機會。美國銀行已提高歐洲景氣循環類股及汽車類股評等。

此外，英國富時100指數有58%的組成為能源與原料業者、以及醫療保健與公用事業等防禦類股，有望成為潛在避風港。

專家預估，礦業與能源類股持續強勢。瑞信指出，能源及食品類股屬於安全領域，醫療、電力及農化類股也表現良好。

美國必需性食品及零售類股在停滯性通膨期間一向表現較佳。

據CFRA數據公司，美國歷次經濟衰退的平均期間為七個月，底部期平均為五個月，策略師認為，等到國民經濟研究所確認衰退時，「便是買進機會」。專家並建議投資人買房子，因為能對抗通膨。法國巴黎銀行投資長辛格表示，由於消費者通常情緒低落，因此巧克力等有助好心情的產品有望受惠。

投資 升息 央行

上一則

螞蟻集團投資再收縮 出售「36氪」股份

下一則

投資大戶操盤 棄債入股良機

延伸閱讀

美通膨率恐逼近10% 他批Fed回應物價壓力動作太慢

美通膨率恐逼近10% 他批Fed回應物價壓力動作太慢
台灣研議與美國民兵交流機制

台灣研議與美國民兵交流機制
澳洲專家：中國不願單獨調停俄烏戰爭 免背罵名

澳洲專家：中國不願單獨調停俄烏戰爭 免背罵名
專家：冷戰2.0 美股不是避風港

專家：冷戰2.0 美股不是避風港

熱門新聞

俄羅斯富豪們停泊在各港口的遊艇會被扣押，但暫存在自由港的藝術品可望逃過一劫。 彭博資訊

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

2022-03-12 17:59
俄羅斯總統普亭可能才是地表上最富有的人。 美聯社

全球首富不是助烏抗俄的馬斯克 而是發動戰爭的那位？

2022-03-12 18:22
油價還未到最高點。且美國有能力抑制。（路透）

油價飆漲，但有3個理由無須太過擔憂

2022-03-09 18:37
亞馬遜（Amazon）9日宣布股票分割計畫。 （路透）

亞馬遜宣布1股拆20股 買回100億庫藏股

2022-03-09 18:01
俄羅斯總統普亭。 路透

克魯曼：俄羅斯經濟沉淪 4理由連北京也救不了

2022-03-08 05:14
與俄羅斯擁有船運直達航線的錦州港(Jinzhou Port)，上海證券交易所股價從2月24日俄羅斯開戰以來，已經上揚94%。路透

CNN：莫斯科遭西方經濟制裁後 中國散戶買股相挺

2022-03-08 11:20

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世