通膨續升 專家籲撤出歐股

今年來股市表現是歷年來最差，但真正的動盪現在可能才剛剛開始。(歐新社資料照片)

在俄烏衝突持續推升通膨、並且可能拖累經濟成長之際，美、英、巴西等主要央行 對通膨的關注仍遠甚於對景氣的憂慮，本周預估都將升息 ，也使經濟陷入衰退的風險升高，投資 專家建議投資人應預作準備，包括撤出歐陸股票，並且布局英國股市和原物料類股等。

今年來股市表現已經是歷年來最差，但真正的動盪現在可能才剛開始，諸多訊號顯示後市將更動盪。此外，本周美國聯準會（Fed）預料將升息1碼，投資人將緊盯Fed是否會公布縮減資產負債表的細節規畫，英國預估也將升息1碼，巴西央行更將升息1個百分點，凸顯主要央行依然優先關注暴漲的通膨，戰爭也阻止不了央行升息。

Ned Davis研究機構美股策略長柯立索指出，「三項重大因素通常會將美國經濟推向衰退，分別是殖利率曲線倒掛、某種原料商品價格震撼，以及Fed緊縮。現在顯然三大因素可能同時發生」。糧食及能源價格原就居高不下，俄烏戰爭更使漲勢火上澆油。在此同時，Fed不太可能出手阻止股市賣壓。

目前美股反映美國經濟衰退的機率為50%，高盛預測美國經濟未來一年陷入衰退的機率為35%，歐股則反映今年歐元區陷入衰退的機率為78%。由於景氣看壞，基金經理人及策略專家建議投資人應保守操作。

資金正大舉撤出歐陸股市，專家普遍認為歐元區陷入衰退的機率甚高，因此歐陸資產風險也最高。好消息是歐洲利空已大致出盡，最近回檔已使股價較為合理，隱含逢低買進的機會。美國銀行已提高歐洲景氣循環類股及汽車類股評等。

此外，英國富時100指數有58%的組成為能源與原料業者、以及醫療保健與公用事業等防禦類股，有望成為潛在避風港。

專家預估，礦業與能源類股持續強勢。瑞信指出，能源及食品類股屬於安全領域，醫療、電力及農化類股也表現良好。

美國必需性食品及零售類股在停滯性通膨期間一向表現較佳。

據CFRA數據公司，美國歷次經濟衰退的平均期間為七個月，底部期平均為五個月，策略師認為，等到國民經濟研究所確認衰退時，「便是買進機會」。專家並建議投資人買房子，因為能對抗通膨。法國巴黎銀行投資長辛格表示，由於消費者通常情緒低落，因此巧克力等有助好心情的產品有望受惠。