精品業跨足飯店 掀風潮

義大利珠寶品牌寶格麗在疫情期間仍持續推動飯店策略。(Getty Images)

對精品業而言，在新冠肺炎疫情 期間開設新飯店似乎有違常理，不過義大利 珠寶品牌寶格麗（Bulgari）仍持續推動其飯店策略，看準頂級客戶入住將有助於帶動自家珠寶銷售。

金融時報和華爾街日報報導，寶格麗去年12月在巴黎開設全球第七家飯店，每晚起價為1400歐元（約1530美元）；頂級套房涵蓋兩層樓，設有屋頂花園、兩間臥室，可飽覽艾菲爾鐵塔景色，每晚起價高達3.5萬歐元，未來還將開設更多家飯店，地點包括羅馬、東京、邁阿密以及洛杉磯。

寶格麗執行長巴賓表示：「這些飯店帶來超級富裕的客戶群，有利高級珠寶銷售。」飯店提供的服務之一，是工作人員會為入住顧客進行房內私人珠寶銷售，並讓顧客預覽即將推出的系列。巴賓透露，寶格麗飯店的訂房營收 ，如今已占該品牌總營收的5%。

顧問公司麥肯錫高級合夥人柏格說：「飯店不只是服務觀光客，飯店還有一流的餐廳，可吸引當地民眾消費。」他說，疫情雖衝擊餐旅業，卻加深消費者對飯店體驗的渴望。當政府重新開放社交聚會和旅遊時，消費者已準備好大肆消費。

飯店與精品業向來以各種規模和形式互相合作。例如，麗思飯店（Ritz hotel）1898年在巴黎芳登廣場開幕時，吸引珠寶業者進駐，向全球最有錢的旅客展示精品。之後，開發中國家的飯店陸續提供奢華環境和吸引有錢旅客，成為歐洲珠寶業者第一個海外展示區。

如今，一年租金高達2萬英鎊的珠寶精品櫥窗，已成為奢華飯店和度假村的常設展示。在這些飯店中，珠寶零售是一門大生意，且商品常以原價格售出。

在精品業中，對飯店投資最具企圖心的當屬寶格麗，該公司2004年在米蘭開設第一家自有品牌飯店。巴賓說：「自有品牌飯店可為珠寶建立強大的品牌形象，足以吸引頂級客戶。」

除了寶格麗，義大利時裝業者Armani也進軍飯店業，將品牌設計風格轉化為全方位的體驗。Armani在米蘭和杜拜開設的飯店，並未設立自家精品櫃位，但創辦人亞曼尼表示，這些飯店「正全方位展現出我的世界，包括從服裝到香水都是」。