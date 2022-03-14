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波克夏股東會 聚焦股神去留

編譯陳律安／綜合報導
波克夏公司預定4月30日舉行股東大會，有提案要「股神」巴菲特卸任董事長。（美聯社）
波克夏公司預定4月30日舉行股東大會，有提案要「股神」巴菲特卸任董事長。（美聯社）

波克夏公司（Berkshire Hathaway）11日宣布，今年的股東大會預定4月30日舉行，且回歸實體會議。而今年的股東提案中，竟有一個是要「股神」巴菲特卸任董事長。波克夏呼籲股東屆時在會中反對這項提案。

波克夏在股東會前發布的委託書中表示，今年收到的股東提案中，有四項希望不會在下月底的股東大會中通過，其中一項是「美國國家法律和政策中心」（National Legal and Policy Center，NLPC）所提，希望巴菲特能交出董事長職務。

NLPC表示：「我們認為這些職位（高層），都具備各自不同的職責，對企業體質的健全至關緊要，但公司若只由一名高層職掌，會削弱這種結構，從而弱化公司治理。」NLPC是一家非營利組織。

委託書中寫道，公司董事都同意這個看法，然而一切要等巴菲特卸任執行長後再說，因此呼籲股東反對此案，支持巴菲特繼續擔任董事長，「董事會認為，只要巴菲特仍是波克夏執行長，就會繼續兼任董事長。然而，一如巴菲特過去多次所提，一旦他卸任執行長，將會有一位非管理職的董事擔任董事長。」巴菲特持有波克夏32%的投票權。

從1965年來便由巴菲特掌舵的波克夏，也在委託書中揭露主管薪酬；現年91歲的巴菲特，2021年領取37萬3,204美元，低於前一年的38萬328美元，不過他的年薪25年來始終都是10萬美元，他也不領獎金，其餘都是巴菲特個人保鑣和居家維安的支出，由公司支付。

相較於其他大型企業的執行長，巴菲特的薪資明顯偏低，但他持有波克夏16.2%股權，是他1,179億美元身家的主要來源，也因而能位居全球第五大富豪。

巴菲特 波克夏 投票

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