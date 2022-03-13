俄烏戰事推升運費 南韓進口挪威鮭魚飆漲25%

俄烏戰爭導致南韓進口的挪威鮭魚價格大漲。 取材自韓國前鋒報

在俄羅斯 入侵烏克蘭威脅糧食及能源供應之際，俄羅斯禁止歐美多國飛越俄國領空，讓經空運出口至亞洲的挪威鮭魚須改道，推升運費成本，鮭魚零售價格隨之上漲。

韓國前鋒報（Korea Herald）報導，在當地一家超市，每100公克去骨鮭魚售價已從3,880韓元漲至4,480韓元，漲幅達15.5%。另一家超市的挪威新鮮鮭魚價格也調漲26.4%，每100公克的價格從3,780韓元漲至4,780韓元。

挪威鮭魚進口商表示：「自俄烏開戰以來，空運運費已上漲逾兩倍。原先每公斤12-13美元的鮭魚，如今價格猛漲到每公斤19-20美元。」

儘管南韓 超市業者保證目前鮭魚庫存充足，試圖打消民眾的疑慮，但俄烏戰爭的不確定性，已促使零售商另尋貨源。

南韓連鎖超市E-Mart正打算進口智利冷凍鮭魚，以防俄烏戰事拉長衝擊供給；同業Homeplus超市已開始採購澳洲 塔斯馬尼亞鮭魚，而樂天超市（Lotte Mart）4月起也將販售塔斯馬尼亞鮭魚及蘇格蘭鮭魚。

不少餐館也正感到頭疼。隨著鮭魚價格大漲，一些業者已被迫跟進漲價或停售鮭魚料理。

南韓進口帝王蟹價格也受影響，因為當地進口的帝王蟹逾九成來自俄羅斯。根據鷺梁津水產市場的每日海鮮價格數據，俄羅斯活體帝王蟹7日至11日的平均價格達69,400韓元，較2月同期的59,800韓元高出16%。

不過，南韓超市業者似乎較不擔心帝王蟹短缺，主因俄羅斯帝王蟹和雪蟹不受出口管制，3月下半月所需的數量已進口並完成付款。

超市業者表示，與帝王蟹相比，鮭魚漲價對消費者的衝擊更大，因為鮭魚更受歡迎，「我們正試圖透過凍漲冷凍煙燻鮭魚價格，以及尋求替代貨源，盡可能縮小漲價幅度」。