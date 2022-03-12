全球首富不是助烏抗俄的馬斯克 而是發動戰爭的那位？

俄羅斯總統普亭可能才是地表上最富有的人。 美聯社

俄羅斯 總統普亭 宣稱自己一年只賺14萬美元，住在僅800平方英尺（約22.5坪）大的公寓，申報的資產是一部拖車和三輛汽車。然而一些金融專家說，他實際上可能是全世界最富有的人。或者就算不是首富，至少也是第二富。

愛爾蘭《獨立報》說，若看彭博資訊的億萬富豪排行榜，截至3月12日，全球首富是特斯拉執行長馬斯克 ，個人淨值2,060億美元；其次是貝佐斯，淨值1,700億美元。俄羅斯入侵烏克蘭後，馬斯克這位「檯面上的」全球首富以他旗下的「星鏈」（Starlink）衛星通訊設備等企業資源，積極協助烏克蘭。

美國《財星雜誌》（Fortune）曾經報導，普亭愛好名表，喜歡在黑海邊價值14億美元的豪宅放鬆身心，收藏了58架飛機和直升機。其中名為「飛行克里姆林」、價值7.16億美元的飛機上，還有個黃金做的馬桶。

這位「檯面下的」首富曾經嗆聲：「我有我的私生活，不准被干擾，需要受到尊重。」

在西方世界針對俄羅斯的富豪和公司施以嚴厲制裁之際，外界現在又聚焦這位發動入侵烏克蘭戰爭的強人，究竟有多富裕。

普亭把自己形塑是個中庸、認真的公務員，享受簡單、中產階級的生活，可是卻常被發現戴著高檔奢華名表。從他的照片來看，他戴過一支百達翡麗（Patek Philippe）的Perpetual Calendar手表，標價是6萬美元。

售價50萬美元的朗格（A. Lange & Sohne）Toubograph手表和其他一些獨特設計的表款，也都隨普亭入鏡過。

外界也相信，一座19萬平方英尺（約5,300坪）俯瞰黑海的別莊，是他所有。據說，這個豪邸光是維護庭園，每年就要花200萬美元。

克里姆林宮否認普亭是該房產的主人，說是富有的企業家所有。然而分析師指出，不會有任何企業人士的房產能夠有俄羅斯聯邦安全局派員守衛，而且還規定其上空為禁航區。

普亭也曾開一艘1億美元的超級遊艇出海，為他打造遊艇的是俄羅斯海軍核潛艦製造廠。

愛爾蘭《獨立報》說，普亭的財富價值2,000億美元，是金融家Bill Browder於2017年在美國參議院司法委員會作證時提出的數字。Browder相信，曾是俄羅斯首富的Yukos石油公司創辧人Mikhail Khodorkovsky 2003年被捕後，普亭下令俄國的寡頭交出一半財產給他。

如此看來，普亭的身家與馬斯克差了一小截，但ceotodaymagazine網站指出，馬斯克的身價是跟著股市變動的，所以在2月底曾跌破2,000億美元大關，原因正是俄烏戰爭導致股市暴跌。後來馬斯克的身價又回到2,000億美元之上，而普亭實際的財富又很難估算，因此也不太容易確定究竟誰才是地表上最富有的人。

不過無論如何，普亭應該早已展開保護自己資產的行動。上個月德國媒體傳出，被認定是普亭所有的超級遊艇Graceful號，在原訂的維修時程還沒完成之前，就默默駛出漢堡港。