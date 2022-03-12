魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

俄羅斯富豪們停泊在各港口的遊艇會被扣押，但暫存在自由港的藝術品可望逃過一劫。 彭博資訊

在全球各國嘗試查扣、凍結俄羅斯 寡頭的資產之際，這些富豪常用來存放貴重物品和藝術品的「自由港區」（free port）免稅倉儲，至少到目前為止，都還沒在各國的搜查範圍內。

彭博資訊報導，這種倉庫往往位於鐵路或機場 附近，存放的物品不會被視為要進口至地主國，無須接受檢查，也不用繳納關稅。在航空旅遊開始盛行的年代，一些人過境時需暫存物品，自由港應運而生。隨著過去十年來藝術品市場蓬勃發展，迎合富有收藏家在跨國運送藝術品時尋求減稅的需求，自由港的數量開始大增。

自由港所在國對這些特殊區域各有規範，不過還是有漏洞可鑽。

像是在瑞士和美國，存放在自由港內的物品，無須揭露受益所有權人，也就是物品最終的實體擁有者。這個最終所有人，可以是控股公司或其他法律實體。如此一來，某個受制裁的個人，只要藏身在空殼公司之後，就仍是實際擁有者。儘管許多託運公司和自由港要求得到授權可移動藝術品的人，得出示駕照 或護照，但出面的人可能是受制裁者掌控的境外公司在美國的代表。

多位專家指出，已有藝術品放在自由港的俄國富豪，被列入制裁名單後，很可能會繼續擺在那裡不動，而非試圖運至其他地方或賣掉。一來拖運公司和自由港工作人員不會鋌而走險，二來通常不會有人搶著向受制裁者買藝術品，除非以超低價賤賣。

不過，還沒被列入制裁名單、但覺得自己很可能是下個目標的俄羅斯富人，自由港現在對他們應該很有吸引力，他們擁有的藝術品如果能放到不相干國家的免稅倉庫裡，有更高的機會可以安全無損。