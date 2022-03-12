褲袋要勒更緊了 聯合國：俄烏戰事恐讓糧價再漲20%

聯合國糧農組織預測，俄烏戰事可能導致已漲翻天的糧食價格再漲逾20%。 路透

聯合國 警告，由於俄羅斯 入侵烏克蘭 阻斷了糧食貿易並減少未來收成，已飆破新高的糧食成本可能再漲逾20%。

彭博資訊報導，聯合國糧農組織（FAO）11日的報告顯示，俄烏戰事對全球糧食系統的深遠影響，預料將會延續到超過下個產季。俄烏合計出產全球超過十分之一的糧食，而這些糧食在市場的流動，自上個月底兩國爆發衝突以來，已經受到阻礙。

糧農組織表示，生產成本的飆漲，代表在接下來的2022-23年產季，其他國家只能部分彌補黑海地區急遽減少的穀物和葵花出口，這將可能導致國際糧食和飼料價格再上漲22%，且如果戰事持續下去，加上能源價格持續昂貴，未來的供應缺口將會繼續「非常可觀」。

糧農組織總幹事屈冬玉說：「這兩大主要食品出口國的農業活動可能受阻，可能嚴重加劇全球的糧食不安全性；烏克蘭可能爆發飢荒。國際糧食和原料價格已經很高且波動劇烈。」

糧農組織估計，這場戰爭可能導致烏克蘭20%至30%的農業地區在2022產季無法耕種或收成。雖然小麥等冬季作物已在幾個月前播種，但農民將無法在幾周內正常開始種植玉米和葵花。俄國的糧食生產短期內可能不會出現重大影響，但農民收入可能受到國際制裁的打壓，對未來收成造成重壓。

這場戰爭也已激起一波保護主義，各國政府已積極尋求確保國內糧食供應。糧農組織已敦促各國維持貿易流動，並警告這樣的貿易障礙只會加劇國際市場價格的飆漲。