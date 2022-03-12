臉書Google涉壟斷 歐盟調查

歐盟 與英國的反壟斷調查當局，已經對臉書 母公司Meta以及Google 啟動調查，懷疑雙方共謀壟斷網路廣告市場，違反托辣斯法。

金融時報（FT）11日報導，歐洲方面的調查是緊跟在美國啟動類似調查之後，美方正在調查被稱為「藍色絕地」（Jedi Blue）的非正式協議；臉書與Google遭控結盟奪取網路廣告市場，把一大部分的收益收納自用。Google先前已經斷然否認與臉書有任何此類的同謀。

歐盟表示，所謂的「藍色絕地」協議是在2018年達成，而美國德州政府已經在一年半之前對此協議提出法律訴訟。

德州當局指控，Google同意開放給臉書查看使用廣告資料庫，換取臉書不要在一般的網頁廣告上與Google直接競爭。

歐盟執委會的反壟斷事務專員微斯塔格（Margrethe Vestager）向金融時報說：「廣告是非常重要的市場，因此必須確保投放廣告有充分的市場競爭。」她向金融時報證實，歐盟與英國當局是在同一天同意啟動聯合調查。

已改名為Meta的臉書，以及母公司為字母集團（Alphabet）的Google，長期都是歐洲反壟斷當局的調查對象。一旦壟斷市場的罪名成立，根據歐盟法規，懲罰幅度可能高達這些公司全球營收的10%，不過這樣的反壟斷調查也曠日廢時，經常要好幾年才有結果。

布魯塞爾與倫敦當局這次是今年第二度聯合調查科技公司的壟斷行為；英國當局表示，臉書與Google受到不成比例的既有優勢保護，任何對手都無法在同等基礎上競爭。