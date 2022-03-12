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戰爭效應 貨櫃運價連八跌

記者邱馨儀／台北報導

俄烏戰爭使歐洲地區貨櫃需求呈觀望走勢，遠東到歐洲線運價跌幅加重，昨（11）日出爐的最新一期SCFI貨櫃運價指數連八周下滑，指數下跌121.92點至4,625.06點，跌幅2.57%。

受俄烏戰爭衝擊，最新一期運價的遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）跌幅4.98%，居所有航線之冠；近洋線運價表現相對平穩，遠東到日本關東較前一周上漲17美元。

遠東到美國線依舊塞港嚴重，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達8,105美元，較前一周下跌5美元，跌幅0.06%；遠東到美東每FEU達10,634美元，較前一周下跌44美元，跌幅0.41%。

業界指出，因為現在歐洲受到俄烏戰爭影響，遠東到歐洲貨量有減緩情況，使得遠東到歐洲運價每TEU面臨7,000美元保衛戰，來到7,019美元，較前一周下跌368美元，跌幅4.98%；遠東到地中海運價每TEU為7,073美元，較前一周下跌181美元，跌幅2.50%。

至於近洋線，除遠東到日本關東每TEU較前一周上漲17美元，遠東到日本關西、遠東到東南亞及遠東到韓國等運費都下跌，分別較前一周跌6美元、跌42美元及跌11美元。

台灣海運業者指出，烏俄戰爭，多家航商已暫停收取黑海地區烏俄兩國進出口貨物，隨歐盟對俄羅斯發動制裁，北歐港口對俄羅斯進出口貨載實施轉運管制，停收範圍擴大到經北歐港口轉運的俄羅斯貨物，市場混亂，歐洲線的市場供給量增加；但市場擔心未來戰爭結束，各項民生物資需求增加，恐再度出現搶運潮，加劇供給吃緊與港口壅塞情況。

遠東到北美線運價一直表現很好，主要反應塞港，根据海洋情報公司Sea-Intelligence提供的2022年1月最新數據，全球貨櫃輪航線船期準點率跌至歷史新低，顯示美西洛杉磯、長灘港依舊塞港嚴重，且美西情況已影響旺美國東岸，東岸也有超過百艘船舶候泊等待進港，以全球船期準點率分析，塞港問題仍然持續。

俄烏戰爭使遠東到歐洲線運價跌幅加重；圖為貨車在上海洋山港的貨櫃之間穿行。（路透）
俄烏戰爭使遠東到歐洲線運價跌幅加重；圖為貨車在上海洋山港的貨櫃之間穿行。（路透）

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