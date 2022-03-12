電動車新創Rivian產量估腰斬

上季虧損加上供應鏈緊繃，電動車新創公司Rivian2022年產量預測砍半。（路透）

電動車新創公司Rivian上季虧損擴大，並以供應鏈 緊繃和全球晶片短缺為由，把2022年產量預測砍半，股價 應聲重挫。

Rivian在美股10日盤後向投資人坦承，供應鏈是「主要限制因素」，礙於零件和原料供應短缺，今年原訂生產5萬輛的目標難以達成，因此把全年預估產量腰斬至2.5萬輛。華爾街原本期待今年總交車數可達4萬輛。

在財報利空衝擊下，Rivian股價11日早盤一度跌逾7%，之後跌幅收斂，跌到約40美元，將近去年11月首次公開發行股票（IPO）掛牌價每股78美元的一半。

這家創立於2009年的加州電動卡車製造商表示，今年年初到本月8日已生產1,410輛車，另接獲8.3萬輛訂單，包括R1T電動皮卡和R1S休旅車。

至於去年第4季交車909輛， 使當季營收 從第3季的100萬美元提高到5,400萬美元，但低於分析師預期的6,000萬美元；上季淨損24.6億美元，較一年前虧的3.53億美元銳增。2021全年淨損45億美元，營收5,500萬美元。Rivian去年11月上市，而這是上市至今公布的第二份財報。

執行長史卡林吉（RJ Scaringe）說，Rivian本季生產面臨「多股逆風」，包括「計劃關廠十天，微調生產計畫；供應鏈受諸多限制；新冠肺炎病例暴增，可能肇因於Omicron變種病毒；以及受伊利諾州中部（Rivian首座廠設在此）寒冬天氣影響」。史卡林吉認為，未來挑戰包括取得電池模組，及少數零件供應成長速度跟不上Rivian生產步調。持股約19%的Rivian股東亞馬遜已預購10萬輛Rivian廂形貨車，預計2025年底前履行訂單。但今年1月，亞馬遜宣布向克萊斯勒母公司Stellantis採購電動卡車，觸動Rivian股價跌勢。

RBC資本市場分析師史帕克指出，Rivian短期面臨的最大風險是生產問題，因此下修明年產量預測，從10萬輛降到8萬輛。

同時，Rivian還面臨福特、通用等跨足電動車市的大廠競爭。Rivian本月初調漲旗艦車價格且回溯過往，引發顧客反彈，隨即宣布取消，卻導致該股數日後崩跌25%。