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穩經濟不升息 日圓大貶 探五年來新低

編譯劉忠勇、林奇賢／綜合報導
日圓11日一度貶至117.06，探五年來新低。（路透）
日圓11日一度貶至117.06，探五年來新低。（路透）

日圓11日一度貶至117.06日圓，探五年來新低，原因是市場預期美國聯準會（Fed）下周將篤定升息，而日本銀行（央行）卻為了支持經濟，料將按兵不動，使美日兩國的利差擴大。

日圓兌美元11日盤中一度貶值0.8%，至1美元兌117.06日圓，是2017年1月以來的最低價位。日圓兌美元今年來已貶值1.6%。

青空銀行外匯產品部經理諸我晃表示：「日圓遭遇賣壓，主因是（美日）貨幣政策立場不同。油價節節上漲，也引發日本貿易和經常帳逆差進一步惡化的疑慮。」

Fed和日銀下周都將開會，市場認定Fed幾乎篤定升息0.25個百分點，啟動升息循環，外界更預期今年Fed將至少升息六次。日銀則將保持鴿派立場，為的是幫助支撐經濟成長。另外，俄烏戰爭爆發，使日本進口的原物料價格不斷上漲，特別是石油，也拖累日圓走勢。

三井住友信託銀行資深經理西田朋廣說：「在大宗商品大漲之際，各界對美元的需求維持強勁，只要市場對美國升息的預期未降低，就不會有任何買進日圓的動機，因此日圓匯率可能在本月貶到118日圓。」

雖然日本的通膨壓力與日劇增，通膨率料將在未來數月逼近、乃至超越日銀設的2%目標，但日銀卻欠缺因應經濟再度陷入不景氣的工具，迫使日銀維持較為鴿派的立場。日銀短期利率目標目前是負0.1%，遠低於2008年的0.5%，且龐大的資產購買規模也已達到極限。

有別於其他先進經濟體，日本仍受到防疫措施的限制，以致延後經濟復甦的時程，本季的經濟成長將步履蹣跚。俄烏衝突對資源貧乏的日本的打擊又特別大。

日本 升息 日劇

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