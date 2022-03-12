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中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

能源價飆升 多國祭出燃油補貼

編譯陳家齊／綜合報導

全球能源價格在新冠疫情降溫後持續上漲，在俄國入侵烏克蘭後更是漲勢兇猛。從巴西到法國，各國政府紛紛緊急考慮或取消燃油附加稅，進行補貼，以各種方式減緩民眾在加油時荷包遭受的暴擊。

能源價飆漲同時帶來政治與經濟難題，因能源是日常必需品，所有民眾都無法避免，也很難緊急減量消費。能源價飆漲更會對通膨帶來全面上漲壓力，讓央行左右為難，面對經濟開始出現衰退跡象卻無法放水救市。

Energy Aspects分析師加拉拉提向路透表示：「能源價格高漲若持續很長一段時間，就會造成汽油配給、經濟陷入衰退風險與日俱增。」過去幾年，能源價格飆升都曾在哈薩克、伊朗與辛巴威引發動亂，通膨更曾在中東「茉莉花革命」與敘利亞爆發內戰中，扮演重要角色。

全球原油價格目前已漲到每桶約115美元水準，比起去年底的每桶80美元，整整上漲逾40%。俄國當局更強調，如果西方國家全面禁運俄國原油、天然氣，全球油價可能漲上每桶300美元的天文數字。

面對油價上漲危機，愛爾蘭已在9日宣布暫時減收汽柴油附加稅，直到8月底。葡萄牙也從11日開始減收汽柴油附加稅。捷克即將廢除燃油必須混合一定比率生質能源的要求，並且停收一項道路稅。

在一個月內就將舉行總統大選的法國，總統馬克宏也宣布將採取行動，來抑制燃油漲勢。

巴西媒體報導，政府已在考慮燃油補貼計畫，讓消費端的油價漲得不要這麼嚴重。

油價 俄國 巴西

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