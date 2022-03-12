隨著俄烏戰事拉長，鈾現貨價衝上日本 福島核災以來新高，原因是市場擔憂俄羅斯 鈾出口可能遭經濟制裁，讓全球鈾供應吃緊的情況更加惡化。核燃料顧問公司UxC的數據顯示，國際基準鈾價10日跳漲至每磅59.75美元，改寫2011年3月以來最高價，當時因為日本福島核電廠反應爐的爐心熔毀，震撼原子能產業，作為反應爐燃料的鈾需求也大跌。

美國白宮正在考慮對俄羅斯國營核能公司Rosatom施加制裁，加深市場對俄羅斯鈾出口中斷的疑慮。Rosatom是一個須謹慎處理的目標，因為該公司及旗下業者供應全球超過35%的濃縮鈾。2020年美國所進口的鈾，有16.5%來自俄羅斯。

UxC總裁辛茲表示，對西方國家（尤其是美國及歐盟）將切斷俄羅斯鈾供給的恐懼，已使得買家在過去兩周湧向現貨市場，「由於未來西方限制進口俄國 濃縮鈾的可能性仍高，這股鈾的現貨價上行壓力看來不太可能趨緩」。

投資公司Sprott的現貨鈾信託基金，自上月來一直瘋狂搶囤鈾礦，幾乎壟斷了現貨市場，並推升多頭情緒。上月該基金的鈾持有量增加10%以上。在俄對烏動武引發全球大宗商品價格齊揚之際，鈾是原物料價格因此狂飆的最新案例。國際對俄抵制潮，加上俄國驟然陷入經濟孤立，使全球能源、金屬與穀物頓失一大供源。不過，即便少了俄國鈾礦，也不太可能在實質上造成鈾短缺，迫使核電廠降低供電量。全球鈾業巨頭Cameco集團發言人表示，若鈾價漲到足以讓長期增產有利可圖，公司就會增加產出。