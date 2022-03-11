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越南擬暫時調高加班時數上限 這家台商這麼看

編譯易起宇／綜合外電
越南勞工部提案調高勞工加班時數上限，以協助疫後復甦。 路透
越南勞工部提案調高勞工加班時數上限，以協助疫後復甦。 路透

越南勞工部提案暫時調高勞工加班時數上限，以協助企業恢復產能、彌補員工和雇主過去兩年因新冠肺炎疫情蒙受的損失，並幫助經濟復甦，但民間對這項提案的看法不一。

越南媒體Vietnam net報導，勞工部計劃把所有產業勞工的每月加班時數上限暫時放寬為72小時，高於目前的40小時，每年上限從200小時延長至300小時，全案正等候國會常務委員會的批准。

若這項提案獲得批准，對已多年要求鬆綁加班時數上限的製造業者而言將會是好消息，但商會和雇主卻有不同意見。

據多名雇主表示，限制加班時數對外國企業造成困難，尤其是製造業公司，且可能影響外資投資越南企業的意願。這些雇主希望能將一般產業的本地勞工加班時數上限調整為300小時，特殊情況下則可加長至400小時。

商會組織也表示，由於近年的經濟困境讓許多勞工的財務狀況陷入困境，許多人都願意加班增加收入。

不過，工會組織反對取消加班時數上限和調高全年加班上限。

一名越南南部平陽省VSIP 1工業園區的工會代表表示：「加班時數上限是個爭議問題。雖然有些勞工願意加班，但這是因為他們別無選擇，必須靠這些錢勉強餬口。」一名遠東服裝越南分公司的工會成員表示，該公司逾4,000名員工多數同意加班來多賺點錢，但如果他們的現有收入提高，就會拒絕加班。

勞工部 越南 疫情

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