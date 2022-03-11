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制裁俄國 迪士尼和漢堡王宣布暫停在俄羅斯業務

中央社／華盛頓10日綜合外電報導
受烏克蘭局勢影響，迪士尼公司宣布將暫停在俄羅斯的所有業務。 路透
受烏克蘭局勢影響，迪士尼公司宣布將暫停在俄羅斯的所有業務。 路透

受烏克蘭局勢影響，迪士尼公司今天宣布將暫停在俄羅斯的所有業務；餐飲連鎖漢堡王也宣布停止為它在俄羅斯境內約800間特許經營餐廳提供企業支持。

路透報導，迪士尼表示，暫停業務包括內容和產品授權、豪華郵輪活動、國家地理雜誌（National Geographic）及旅遊、在地內容製作和線性頻道等。

迪士尼公司發表聲明說：「鑑於俄羅斯對烏克蘭發動無情攻擊與人道危機不斷升高，我們正採取措施暫停在俄羅斯的業務。」

迪士尼表示，由於合約內容，包括線性頻道、內容和產品授權等業務需要一些時間才能暫停，其他業務將立即暫停。

迪士尼稍早前表示，將暫停在俄羅斯發行新電影。其他好萊塢電影公司，如華納兄弟（Warner Bros）和索尼影業娛樂公司（Sony Pictures Entertainment）已在上月決定採取這項舉措。

另一方面，美國有線電視新聞網（CNN）報導，漢堡王（Burger King）宣布，停止為其在俄羅斯的約800間特許經營餐廳提供企業支持，成為最新一家制裁俄國的餐飲連鎖店業者。

擁有這家連鎖店的「餐飲品牌國際」（Restaurant Brands International）今天表示，將會拒絕批准在俄羅斯的任何投資或擴張，還包括暫停運營、行銷及供應鏈。

俄羅斯 迪士尼 漢堡王

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