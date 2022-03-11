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特斯拉 漲美加中德車價

編譯易起宇／綜合外電
電動車大廠特斯拉（Tesla）9日同步調漲美國、加拿大中國大陸和德國的官網售價。（歐新社）
電動車大廠特斯拉（Tesla）9日同步調漲美國、加拿大中國大陸和德國的官網售價。（歐新社）

電動車大廠特斯拉（Tesla）9日同步調漲美國、加拿大、中國大陸和德國的官網售價，中國大陸一些車款的售價更調漲人民幣1萬元（1,582.4美元），原因可能與俄羅斯入侵烏克蘭導致鎳金屬等原物料價格進一步飆漲有關。

特斯拉的官網顯示，特斯拉已經調漲美國市場的Model 3轎車長續航版售價1,000美元，變成為51,990美元。

特斯拉美國市場的Model Y運動休旅車價格也上調1,000美元，Model Y長續航版如今每輛要價59,990美元，高性能版每輛賣64,990美元；根據統計，Model 3長續航版自去年1月來已漲價20%，Model Y長續航版同期也上漲10.6%。

特斯拉也把中國大陸的Model 3高性能版售價提高人民幣1萬元，Model Y長續航版與高性能版的售價也提高人民幣1萬元。

德國的Model 3長續航版及高性能版售價則調高3,000歐元（3314.3美元），加拿大的Model 3長續航版和Model Y長續航版售價也各調漲2,000加幣（1,559.5美元）。

電動車新聞網站Electrek報導，特斯拉這次是在國際對俄羅斯實施禁運和制裁之際調漲某些車款的售價，俄國是全球第三大鎳生產國，而鎳是部分電動車所採用的高蓄電電池的重要原料。

報導指出，雖然無法證實特斯拉此次漲價是否與俄烏戰事有關，但特斯拉漲價的這幾款車，都是使用含鎳電池的車種。特斯拉未調漲使用磷酸鐵鋰電池的基本款Model 3價格。

摩根士丹利已警告說，鎳價最近飆漲100%，將使特斯拉等車廠的電動車漲價約1,000美元。

Benchmark Mineral情報公司分析師米勒表示，鎳、鋰等原料價格節節升高，恐怕更會使電動車最重要零件電池的成本下滑長期趨勢減緩、甚至逆轉，進而阻礙了電動車普及。

鎳價最近的猛烈漲勢，已迫使倫敦金屬交易所和上海交易所都暫停交易與鎳有關的期貨合約。

特斯拉 電動車 德國

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